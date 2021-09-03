CHP’li Aylin Nazlıaka’nın iddiası yalanlandı! O şoföre SABAH ulaştı: “40 yıllık CHP’liyim, böyle iftira görmedim”

"ARACIM SAATLERCE İNCELENDİ"

"Emniyette hakkımdaki suçlamaları öğrenince şoka girdim" diyen Aygören, "Aracımı 'Reisi size yedirtmeyiz' deyip CHP'li heyetin üzerine sürdüğümü ve otobüse çarptığımı iddia etmişler. Oysa ben polis söyleyene kadar otobüsün CHP heyetine ait olduğunu bilmiyordum. İnenlerin turist, otobüsünde tur şirketine ait olduğunu düşündüm. Aracım emniyete çekilip saatlerce incelendi. Ekspertiz gelip araçta kaza izi aradı. Yapılan incelemede olaya ait hiç bir iz bulunamadı ve bu tutanak altına alındı. Tutanakla otobüse çarpmadığım belgelenmiş oldu." açıklamasında bulundu.

"BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİRLER"

Hakkındaki iftiraları duyduğunda inanamadığını söyleyen Aygören, "Ben eski bir CHP'liyim. Bana "İzmirli" derler. Beni bu şehir de, partim de çok iyi tanır. Ülgür Başkanım da bilir. Ben Belediye'nin inşaat işlerini yapan biriyim. Küçük bir yol tartışmasını bu noktalara getirdiklerine inanmıyorum. Bunun üzerinden siyaset yapmaya çalışanları kınıyorum." ifadelerini kullandı.