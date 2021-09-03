‘Para verelim sizde kalsınlar’ anlayışını kabul edemeyiz

Dışışleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye
'ye çalışma ziyareti düzenleyen Hollanda
Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag
ile Afganistan
konusunda görüştü. Ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, göç sorununun Türkiye ve AB açısından büyük bir problem olduğunu, bunun AB'nin 'para verelim çözülsün' mantığıyla çözülemeyeceğini ifade etti. Kabil Havalimanı
ile ilgili soruya, "Taliban'dan ve başka ülkelerden bizimle işbirliği talebi var" şeklinde yanıt verdi. Çavuşoğlu, göçmen mutabakatının güncellenmesi konusu ile ilgili soruya, "Avrupa Birliği
yükümlülüklerini yerine getirmedi. Birçok konuyu kapsayacak şekilde güncellememiz lazım. Afganlar karşılığında para verelim, sizin ülkenize gelsinler gibi bir anlayış olursa biz bunu kabul etmeyiz. AB'nin biz para veririz bu iş çözülür anlayışından vazgeçmesi, gerçekçi çözümler üretmesi lazım" cevabını verdi.