Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri ‘Para verelim sizde kalsınlar’ anlayışını kabul edemeyiz
Giriş Tarihi: 3.9.2021

‘Para verelim sizde kalsınlar’ anlayışını kabul edemeyiz

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
‘Para verelim sizde kalsınlar’ anlayışını kabul edemeyiz
Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye çalışma ziyareti düzenleyen Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile Afganistan konusunda görüştü. Ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, göç sorununun Türkiye ve AB açısından büyük bir problem olduğunu, bunun AB'nin 'para verelim çözülsün' mantığıyla çözülemeyeceğini ifade etti. Kabil Havalimanı ile ilgili soruya, "Taliban'dan ve başka ülkelerden bizimle işbirliği talebi var" şeklinde yanıt verdi. Çavuşoğlu, göçmen mutabakatının güncellenmesi konusu ile ilgili soruya, "Avrupa Birliği yükümlülüklerini yerine getirmedi. Birçok konuyu kapsayacak şekilde güncellememiz lazım. Afganlar karşılığında para verelim, sizin ülkenize gelsinler gibi bir anlayış olursa biz bunu kabul etmeyiz. AB'nin biz para veririz bu iş çözülür anlayışından vazgeçmesi, gerçekçi çözümler üretmesi lazım" cevabını verdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Para verelim sizde kalsınlar’ anlayışını kabul edemeyiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA