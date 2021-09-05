Erdoğan’dan Sivas Kongresi mesajı: Milletimiz için tarihi bir dönüm noktası

Başkan Erdoğan, Sivas Kongresi
'nin 102. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı: "Türk milletinin bağımsızlığından, bayrağından ve vatanından asla vazgeçmeyeceğini dünyaya ilan eden kararların alındığı Sivas Kongresi, milletimiz için tarihi bir dönüm noktasıdır. Biz de bugün her adımımızı Sivas Kongresi'nde alınan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan kararlara bağlılık şuuruyla atıyoruz. Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizin, ekonomik ve siyasi bağımsızlığından asla ödün vermeden azimle çalışmaya devam ediyoruz."
Üç F-16 uçağı, Sivas Kongresi'nin 102. yıldönümü dolayısıyla kentin semalarında gösteri uçuşu yaptı.