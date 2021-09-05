Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Erdoğan’dan Sivas Kongresi mesajı: Milletimiz için tarihi bir dönüm noktası
Giriş Tarihi: 5.9.2021

Erdoğan’dan Sivas Kongresi mesajı: Milletimiz için tarihi bir dönüm noktası

ANKARA
Erdoğan’dan Sivas Kongresi mesajı: Milletimiz için tarihi bir dönüm noktası
Başkan Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 102. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı: "Türk milletinin bağımsızlığından, bayrağından ve vatanından asla vazgeçmeyeceğini dünyaya ilan eden kararların alındığı Sivas Kongresi, milletimiz için tarihi bir dönüm noktasıdır. Biz de bugün her adımımızı Sivas Kongresi'nde alınan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan kararlara bağlılık şuuruyla atıyoruz. Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizin, ekonomik ve siyasi bağımsızlığından asla ödün vermeden azimle çalışmaya devam ediyoruz."
Üç F-16 uçağı, Sivas Kongresi'nin 102. yıldönümü dolayısıyla kentin semalarında gösteri uçuşu yaptı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan’dan Sivas Kongresi mesajı: Milletimiz için tarihi bir dönüm noktası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA