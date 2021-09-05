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Giriş Tarihi: 5.9.2021 11:51 Son Güncelleme: 5.9.2021 11:57

İstanbul'da son bir ayda aranan 56 suçlu yapılan operasyonlarla yakalandı

DHA
İstanbul’da son bir ayda aranan 56 suçlu yapılan operasyonlarla yakalandı

İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler ve çeşitli suçlardan aranmakta olan şüphelilerin yakalanması için, son bir ayda yapılan operasyonlarla 56 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis bulunan hükümlüler ve çeşitli suçlardan aranmakta olan şüphelilerin yakalanması için il genelinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

6 Ağustos Cuma günü İl genelinde yapılan operasyonda hırsızlık, yağma, kasten yaralama, cinsel istismar, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan çeşitli oranlarda kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan toplam 31 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilmek üzere bölge polis merkezlerine teslim edildi. Cuma günü yapılan operasyonla birlikte son bir ayda İstanbul 'da yakalanan şüpheli sayısı toplam 56 oldu.

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İstanbul'da son bir ayda aranan 56 suçlu yapılan operasyonlarla yakalandı
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