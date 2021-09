Merasim Sokak’taki terör saldırısında görme yetisini kaybetmişti... Buse, eğitim azmiyle hayata tutundu

Şenses, Gören Kalpler Eğitim Derneği'nin kendileriyle iletişime geçmesinin ardından kızının özel eğitim almaya başladığını belirterek şunları kaydetti:

"Daha sonrasında zaten ilkokul yaşına geldi. Buse'nin kafatasının yarısı yoktu açıkçası, tehlikesi vardı, düşmemesi, çarpmaması gerekiyordu. Bu nedenle görme engelliler okuluna vermek istemedim. Çünkü orada çocuğunuzu bırakmak zorundasınız. Özel okullara vermek istedim, hiçbiri kabul etmedi. Daha sonra adresimize çıkan devlet okulumuza gittik, kayıt yaptırdık. Onda da başta sıkıntılar yaşadık ama öğretmenimiz o kadar mükemmel bir insandı ki 4 seneyi çok güzel bitirdik. Ben her gün okulun içindeydim, her gün Buse'nin yanındaydım. Buse ile her gün bir şeyler ben de öğrendim, beraber 4 seneyi bitirdik."