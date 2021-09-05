Merasim Sokak’taki terör saldırısında görme yetisini kaybetmişti... Buse, eğitim azmiyle hayata tutundu

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi ortaokula kayıt yaptırmak istediklerinde okulların kabul etmediğini anlatan Şenses, "Öyle olunca ben gerçekten çok üzüldüm, çok kırıldım. Sosyal medyada paylaşımlarda bulundum. Milli Eğitim Bakanlığından birçok kişi aradı beni, 'Pazartesi gidip kaydınızı yaptırın.' dediler. İnşallah pazartesi bir sorun olmazsa kaydımızı yaptıracağız." ifadesini kullandı.

"GÖRME YETİSİNİ KAYBETMESİ İÇİN 'HIRSIZLAR GELDİ, ELEKTRİKLERİ KESTİ' DEDİ"

Şenses, terör saldırısının yaşandığı sırada 4,5 yaşında olan kızına olayın ardından patlamayla ilgili bir şey anlatmadıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu konuları yanında konuşmuyoruz. Buse patlama olarak bilmiyor çünkü 4,5 yaşındaki bir çocuğa ben terör nedir diye anlatabilecek durumda değildim. Anlatamazdım zaten, anlayamazdı. Kaza diye biliyor ama bilinçaltında var. Mesela oyun terapileri görüyordu Buse, bilinçaltında hep 'Kaza geçirdik ama bir patlama var, araba patladı'. Hep arabalarla oynarken onu yansıtıyormuş. Kaza yapıyor ama araba patlıyor. Hep bilinçaltında kaza yapınca patlayacak diye bir şey var. İlk zamanlar 'Servis gözüme kırmızı çamur sıçrattı' dedi. Kan tabii ki bunlar. Belli bir süre sonra 'Hırsızlar geldi, elektrikleri kesti.' dedi. Çocuğun gözleri karanlıklar içinde, aydınlığı alınmış oldu."