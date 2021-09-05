Muhalif meclis üyesi ihraç edildi

İBB ve Adalar Belediyesi
Meclis Üyesi M. Dündar Tıraş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla mecliste muhalefet yaptığı gerekçesiyle CHP
'den ihraç edildi. M.Dündar Tıraş "Bununla ilgili gerekli itirazları Yüksek Disiplin Kurulu'na yapacağım. Bir sonuç alamazsam mahkemeye gideceğim. Kısaca bütün kanuni haklarımı kullanacağım" dedi. Daha önce Adalar Belediyesi'nin "2020 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı", meclis toplantısında hesaplarda tutarsızlık olduğunun anlaşılması üzerine 2. kez oyçokluğu ile reddedilmişti. Oylamada CHP grubu içinde ret veren 3 kişi olmasına rağmen sadece Dündar Tıraş'ın ihraç edilmesi manidar bulundu.