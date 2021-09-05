Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Türkiye, Gine'deki askeri darbeyi kınadı
Giriş Tarihi: 5.9.2021 22:56 Son Güncelleme: 5.9.2021 22:56

Türkiye, Gine'deki askeri darbeyi kınadı

AA
Türkiye, Gine’deki askeri darbeyi kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Gine'deki darbe ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde’nin alıkonulmasını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye, seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik teşebbüslerin karşısındadır." ifadesine yer verildi

Dışişleri Bakanlığı, Gine'deki darbe ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin alıkonulmasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gine'de meydana gelen darbe girişimini ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin alıkonulmasını kınıyor ve derin endişeyle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

"Türkiye, seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik teşebbüslerin karşısındadır." değerlendirmesine yer verilen açıklamada, dost ve kardeş Gine'de anayasal düzenin süratle yeniden tesis edilmesi, Cumhurbaşkanı Conde'nin derhal serbest bırakılması yönündeki güçlü beklentiler vurgulandı.

Açıklamada, "Türkiye, içinden geçtiği bu zor ve hassas dönemde dost ve kardeş Gine'nin yanında olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden sabah silah sesleri duyulmuştu.

Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Albay Mamady Doumbouya'nın, yönetime el koyduklarına ilişkin açıklamalarının yer aldığı bir video sosyal medyada dolaşıma sokulmuş, aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Conde'nin de askerler tarafından alıkonulmasına ilişkin görüntüler paylaşılmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye, Gine'deki askeri darbeyi kınadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA