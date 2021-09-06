8 ayda bin 865 terörist etkisiz hale getirildi

Milli
Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Hava Muhabere Binbaşı Pınar Kara
, bakanlıkta düzenlediği bilgilendirme toplantısında, FETÖ
, PKK/ KCK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürütülen mücadeleye ilişkin verileri paylaştı. Kara şöyle dedi:
NOKTA OPERASYONLAR:
Son bir ayda yurt içi ve sınır ötesinde 6'sı büyük, 16'sı orta çaplı olmak üzere toplam 22 operasyon icra edilmiştir. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 455, bu yılın başından itibaren ise bin 865 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Nokta operasyonlarımızı hassas şekilde gerçekleştiriyoruz. Uzun süreli istihbari faaliyetlerin sonunda yeri ve zamanı geldiğinde operasyonları sonuçlandırıyoruz. Nokta operasyonlarımız devam edecek.
Son bir ayda Suriye
harekât alanlarında kahraman komandolarımız tarafından, DEAŞ terör örgütü
mensupları dâhil olmak üzere 105 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede masum ve mazlumları gözeterek Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz.
FETÖ İLE MÜCADELE: 15 Temmuz 2016
'dan itibaren 23 bin 931 personel ihraç edilmiş, bin 425 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. 1 Ocak-03 Eylül 2021 arasında; 3 bin 243 personel kamu görevinden çıkarılmış, 617 emekli personelin rütbesi geri alınmış, 140 personel göreve iade edilmiş ve 12 emekli personelin rütbesi/ unvanı iade edilmiştir.
IRAK'IN KUZEYİNDE 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
TÜRK Silahlı Kuvvetleri
'nin (TSK) Irak
'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda toplam 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı
'nın (MSB) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Pençe Şimşek
bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla etkisiz hale getirilirken, Zap bölgesinde eylem hazırlığındayken tespit edilen 2 PKK'lı terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ANKARA