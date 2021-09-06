Alev Alatlı Türkiye’nin tarihi dönüşümüne dikkat çekince linç edildi! Fondaş medya ve troller algı operasyonuna başladı

Sabah Gazetesi yazarlarında Tuba Kalçık'ın usta yazar Alev Alatlı ile yaptığı röportaj bir anda Türkiye gündemine oturdu. Röportaj günün en çok konuşulan konularından biri olurken, Alatlı için sol medya tarafından linç girişimi başlatıldı.
ALATLI TÜRKİYE'NİN TARİHİ DEĞİŞİMİNE DİKKAT ÇETİ
Olay kısa sürede sosyal medya gündemine de gelirken, usta yazar için birçok mesnetsiz söz söylendi. Bunun en büyük nedeni ise Alatlı'nın, röportajda Türkiye'nin tarihi dönüşümüne dikkat çekmesi oldu.
"BUGÜN ARTIK AÇLIKTAN ZİYADE AÇGÖZLÜLÜK VAR"
Ana muhalefetin sürekli manipülasyon malzemesi olarak kullandığı 'Türkiye'de açlık var' argümanına adeta cevap niteliğinde bir yanıt veren Alatlı, "Türkiye'nin karnı doydu. Tokuz, çok şükür. Oysa ben eve çamaşıra gelen bir teyze hatırlarım; çocukları açlıktan ağladığında sussunlar diye dövdüğünü anlatırdı. Abartmış olduğunu düşünmek istiyorum ama gördüklerim doğruluyor. Çok şükür, bugün artık açlıktan ziyade açgözlülük var. Açlık görecelidir, mutlak açlık, alınması gereken günlük besinden mahrum olmaktır. Ben gerçek açlığın ne demek olduğunu bizzat yaşadım, gördüm. O yüzden, siyasi bir söylem olarak açlık Türkiye'nin bugünkü koşullarında inandırıcı gelmiyor. Bir de, bizler komşumuz açken tok uyuyamayan insanlarız. Bizde acından ölen kimse olmaz" ifadelerini kullandı.
"CHP SOL PARTİ DEĞİL"
Alatlı ayrıca CHP sol parti olmadığını vurguladı ve "Tespitleri doğru yapmamız lazım. İlle de tanımlamam gerekirse, elitist muhafazakar partidir. CHP solculuğunun 'durum politikası' olduğunu düşünürüm. 'Durum komedisi' gibi yani, hadiselerin dayattığı solculuk." dedi.
MUHALEFET YANLISI MEDYA ALGI OPERASYONU BAŞLATTI
Alatlı'nın röportajda söyledikleri ise ana muhalefet yanlısı medyayı oldukça rahatsız etti. Alatlı'nın sözlerinden sonra art arda girilen haberler ile usta yazar hedef haline getirilirken, konu bir anda sosyal medya gündemine düştü. Fondaş medyanın desteği ile Alatlı hakkında adeta bir linç kampanyası başlatıldı.
ALGI OPERASYONLARINA KARŞI DESTEK MESAJLARI ATILDI
Fakat muhalefet yanlısı medyanın bu algı operasyonu da çok uzun sürmedi. Alatlı hakkında açılan başlıkta destek mesajları paylaşıldı ve Türkiye'de açlığın olmadığı bir kez daha vurgulandı. Sosyal medya kullanıcıları; "Alev Alatlı "açlık yok,aç gözlülük var" dediği andan itibaren aç gözlü bütün CHP'li troller, "CHP solculuğu komedididir" dediğinden beri CHP'li siyasetçiler Alev Alatlı'ya saldırmaya başladı" "CHP'liler için düşünce özgürlüğü sadece CHP'ye övgüler düzdüğünüzde işler" "Alev Alatlı, 'açlık yok, aç gözlülük var' dedi ya onu da artık yandaş diye linç ederler' gibi destek mesajlarına yer verdi.Edebiyatçı Alev Alatlı: CHP sol bir parti değil elitist muhafazakar partidir