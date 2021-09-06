Alev Alatlı Türkiye’nin tarihi dönüşümüne dikkat çekince linç edildi! Fondaş medya ve troller algı operasyonuna başladı

"CHP SOL PARTİ DEĞİL"

Alatlı ayrıca CHP sol parti olmadığını vurguladı ve "Tespitleri doğru yapmamız lazım. İlle de tanımlamam gerekirse, elitist muhafazakar partidir. CHP solculuğunun 'durum politikası' olduğunu düşünürüm. 'Durum komedisi' gibi yani, hadiselerin dayattığı solculuk." dedi.

MUHALEFET YANLISI MEDYA ALGI OPERASYONU BAŞLATTI

Alatlı'nın röportajda söyledikleri ise ana muhalefet yanlısı medyayı oldukça rahatsız etti. Alatlı'nın sözlerinden sonra art arda girilen haberler ile usta yazar hedef haline getirilirken, konu bir anda sosyal medya gündemine düştü. Fondaş medyanın desteği ile Alatlı hakkında adeta bir linç kampanyası başlatıldı.