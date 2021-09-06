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Giriş Tarihi: 6.9.2021

‘Türkiye asla figüran olmayacak’

‘Türkiye asla figüran olmayacak’
MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, rollerin yeniden dağıtıldığı coğrafyada Türkiye'nin asla bir figüran olmadığını söyledi. MHP Bursa Bölge İstişare Toplantısı'nda gerçekleştirilen 'Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023' temalı toplantıda konuşan MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, "Türkiye, bölgesinde gerçekleşecek her türlü faaliyette ana aktör konumundadır. ABD, AB ve Rusya'nın atacağı adımlarda bu gerçeği kabul ederek siyaset geliştirmesi kendileri adına faydalı olacaktır. Çünkü Türkiye, rollerin yeniden dağıtıldığı coğrafyada asla bir figüran değildir" dedi.
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‘Türkiye asla figüran olmayacak’
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