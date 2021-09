Çocuklarımızı çok özledikleri okuldan mahrum bırakma lüksümüz yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul 'da Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'nde 2021- 2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katılarak ilk ders zilini çaldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada pandemiyle mücadele ve yüz yüze eğitime dair önemli mesajlar verdi. İşte konuşmanın satırbaşları;Evlatlarımızı yetiştiren öğretmenlerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, siz öğretmenlerimizin şahsında eğitim-öğretim camiamızın tüm mensuplarına hizmetleri ve engin sabırları için ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi daha ömürlerinin baharındayken bölücü terör örgütünün alçakça katlettiği şehit öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyorum.Gönüllülük esasıyla devam ettirdiğimiz aşılama çalışmalarında uygulanan toplam doz sayımız 100 milyon sınırına doğru gidiyor. İsteyen her vatandaşımız ücretsiz, hızlı ve sıkıntısız bir şekilde aşıya ulaşabilmektedir. Sırası gelmiş tüm vatandaşlarımı en başta da eğitim camiamızı ve velilerimizi aşılarını olmaya davet ediyorum. Devlet olarak, bu hususta asla zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz. Ancak salgına karşı en etkili koruyucu silahımız olan aşı imkânını da değerlendirmemiz şarttır. Aşıyla ilgili özellikle sosyal medya mecralarından yayılan bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmesin. Salgının yayılmasını engellemek öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz başta olmak üzere hepimizin önlemlere uymasına bağlıdır. Çocuklarımızı çok özledikleri okullardan mahrum bırakma lüksümüzün olmadığı bilinciyle hareket etmemiz şarttır. Tedbirlere riayette herkesin hassasiyet göstereceğine inanıyorum. Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız.Salgının yol açtığı sıkıntılara rağmen eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biriyiz. Devlet tüm imkânlarını seferber ederek, salgının yoğun seyrettiği dönemlerde çocukların eğitimden kopmamalarını sağladı. Bu kapsamda 2 milyon tablet bilgisayarı öğrencilere ulaştırdık. " EBA "yla uzaktan eğitimi başarıyla yürüttük.Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine ancak kaliteli, özgün, en modern teknolojiyle donanmış bir eğitim öğretim sistemiyle taşıyabiliriz. Bunun için eğitime harcadığımız her bir kuruşu, ülkemizin geleceğine yapılmış en önemli yatırım olarak değerlendiriyoruz. 2002 yılında Milli Eğitim bütçesi sadece 7.5 milyar lirayken 2021'de bu rakam 147 milyar liraya yükseldi. Nereden nereye... Yükseköğretimi de dahil ettiğimizde eğitim bütçemiz 211 milyar lirayı aşıyor. Anne babalar okullar açılınca ders kitabı peşinde koşmasın diye okul kitaplarını ücretsiz dağıtıyoruz. Ülkemiz genelindeki derslik sayısını sınıflarımız kalabalık olmasın diye 601 bine taşıdık. 2002'den bugüne 700 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Türkiye'deki ortalama sınıf mevcudu ilkokullarda bugün Birleşik Krallık, Avustralya, Fransa gibi ülkelerden daha düşük. Eğitim sistemimizi komplekslerinden kurtararak özgürlükçü, çoğulcu ve adaletli bir yapıya kavuşturduk.Sizlerden, ufkunuzu geniş, zihninizi açık, merakınızı canlı, kalbinizi temiz, vicdanınızı önde tutmanızı bekliyoruz. Lütfen kimsenin içinizdeki heyecanı örselemesine müsaade etmeyin. Gözü ve gönlü pas tutmuşların, umudunuzu karartmasına izin vermeyin. Kendinize ve milletinize inanın, her karışında bir şehit yatan bu güzel ülkemizin gücüne inanın. Türkiye vatandaşı olmaktan daima iftihar edin. Yüzlerinizdeki umudu, gözlerinizdeki ışığı görüyor, ülkemizin aydınlık geleceğine bütün kalbimle inanıyor, her birinize başarılar diliyorum.Aşının etkinliğine dair bilimsel veriler yüz yüze eğitim konusunda bizi daha çok cesaretlendirdi. Hazırlık sürecinde bilim insanlarımızın yanı sıra eğitimin tüm paydaşlarının fikrine başvurduk. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız, okullarda alınması gereken önlemleri, birlikte belirledi. Temizlik malzemeleri ve maske tedarikini sağlayarak velilerimizin çocuklarını güvenle okula gönderebileceği bir altyapıyı sağladık. Yine bu süreçte farklı kaynaklardan aşı teminine önem veren vatandaşlarına yaygın, aşı imkanı sağlayan ülkelerin ilk sıralarında yer aldık.1.5 yıldır dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgını, hayattaki her şey gibi eğitimi de olumsuz etkiledi. Öğretmenlerimizin, evlatlarımızın ve ailelerinin sağlığını tehlikeye atmamak için azami hassasiyet gösterdik. Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda salgının seyrine göre kimi zaman okullarımızı açarak ancak daha çok EBA üzerinden gerçekleştirdiğimiz uzaktan eğitim ile bu dönemi geride bıraktık. Milli Eğitim Bakanlığı'nda kurduğumuz dijital altyapı ile okullarımızdaki süreçleri, hastalığın seyrini yakından izliyoruz ve izleyeceğiz.BAŞKANErdoğan, İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen Roş Aşana vesilesiyle tüm Musevi vatandaşlar için tebrik mesajı yayımladı: Yüzlerce yıllık ortak bir maziyi paylaşan insanlar olarak istikbalimizi de yine birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz. Musevi vatandaşlarımızın, ülkemizin gelişmesi, güçlenmesi ve hedeflerine ulaşması için yaptıkları katkıları takdirle karşılıyoruz. Roş Aşana Bayramı'nın, başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm Musevilere sağlık ve esenlikler getirmesini diliyor, bu özel günlerinde kendilerine saygı ve selamlarımı iletiyorum.