Tanju Özcan’ın ahlaksız imasına komik ceza talebi

Çocuğu olmadığı için kendisinden tedavi konusunda yardım isteyen başörtülü kadına verdiği "Nasıl yardımcı olabilirim" yanıtını gülerek anlatan Bolu
Belediye Başkanı Tanju Özcan
, uyarı istemi ile CHP Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. CHP yönetimi, Özcan'ın kamuoyunun tepkisini çeken çirkin konuşmaları ile ilgili bir süre sessiz kalmayı tercih etmişti. CHP MYK, dün Kemal Kılıçdaroğlu
'nun başkanlığında toplandı. Toplantıda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın disiplin kuruluna sevkiyle ilgili değerlendirme yapıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak
, Özcan'ın uyarılması için Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verildiğini açıkladı. Öztrak, "Bolu Belediye Başkanı'nın bir kadın hemşerisi hakkında yapmış olduğu yakışıksız açıklamalar nedeniyle uyarılması talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine karar verdik" dedi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı bir programda sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamayan ve tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen kadınla ilgili anısını gülerek çirkin bir şekilde anlatınca tepkilerin odağı olmuştu. Tanju Özcan, "Bir açılış yapıyoruz, Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. 'Tanju Bey bir konu var konuşabilir miyiz' dedi. Ben de 'Hemen Ankara
'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz?' dedim. 'Sıkıntı yok' dedi. 'Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?' dedi. 'Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim' dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabii öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var" diyerek alaycı bir tavır sergilemişti. Özcan'ın bu sözleri, özellikle sosyal medyada yoğun tepki çekmişti. Twitter
gündeminde ise, 'İğrençsinTanjuÖzcan' etiketiyle binlerce tweet atılıp, birinci sırada yer almıştı. Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapacağını açıklaması da tartışmalara yol açmıştı.