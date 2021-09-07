Zimmet davasında flaş gelişme! Tutuklu Başkan Yardımcısı tahliye edildi

Yalova Belediyesinde 6 Şubat 2020'de Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespit edilmesiyle başlatılan inceleme ve soruşturmaların ardından Yüklü miktarlarda usulsüz ödeme ve para trafiği tespit edilmişti. Açılan soruşturma kapsamında, Reşat E. ile birlikte, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmıştı. Devam eden davalarda ise tutuklu sayısı 19'a kadar çıkmıştı. CHP'li Başkan Vefa Salman ise 27 Şubat tarihinde görevinden uzaklaştırılmıştı.

DAVADAN TAHLİYE ÇIKTI



Bugün görülen davada mahkeme başkanı, MASAK raporlarında yer alan bilgilerle ilgili 3 tutuklu sanığa sorular sordu. Tutuklu sanık Reşat E, kendisine sorulan yüklü miktarda para aktarımı ile ilgili soruya, para aktarımının miras nedeniyle kardeşine ait satılan dairelerin olduğunu savundu. Aynı parayı daha sonra annesinin hesabına aktardığını da ileri sürdü. Bu soruya diğer iki sanık ise "bilgilerinin olmadığını" söyleyerek sessiz kaldı. Tutuklu sanıklardan Bekir B. ise, Belediye ile hizmet karşılığında 23 Milyon 500 Bin liralık iş yaptığını ve tüm bu işlerin kayıt altında olduğunu savundu.



YURTDIŞI YASAĞININ KALDIRILMASINI İSTEDİ



Mahkemede, söz alan tutuksuz yargılanan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın avukatı ise, bir önceki mahkemede olduğu gibi Salman'ın yurtdışı yasağının kaldırılmasını talep etti ve yapılan usulsüzlüklerle ilgili olarak bir ilgisinin olmadığını söyledi

TAHLİYE KARARI ÇIKTI



Yapılan duruşmanın sonunda mahkeme heyeti, sanıklardan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve Bekir B.'nin tahliye edilmesine, Reşat E.'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verirken, Vefa Salman'ın yurtdışı yasağının kaldırılması talebini ise ret etti. Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve Sayıştay raporlarının beklenmesi için duruşmayı erteledi.