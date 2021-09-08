Afganistan’daki sürece yakın takip

Başkan Recep Tayyip
Erdoğan dün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kongo
Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'yi Külliye'de törenle karşıladı. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan ve Tshisekedi huzurunda, iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı. Erdoğan, şunları kaydetti:
Güvenlik ve terörle mücadele konularında da işbirliğimizi ilerletmek istiyoruz. FETÖ ile mücadelemize verdikleri destek için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyoruz. Kongo Demokratik Cumhuriyeti
, FETÖ'nün Kinşasa'daki okulunu 2018 yılında Türkiye Maarif Vakfı
'na devrederek ülkemizle dayanışmasını göstermiştir. Türk ve Kongolu
öğretmenlerin görev yaptığı okulumuzda halihazırda 538 öğrenci eğitim hayatına devam etmektedir.
(Kongo ile) Şu anki ticaret hacmi, 2 ülkeyi yansıtacak bir hacim değil. İlk olarak 250 milyon dolarlık bir ticaret hacmi belirledik.
Yeraltı, yerüstü, savunma sanayii, tarımda neler yapabiliriz. Tarım endüstrisi sıradan bir olay değil. Savunma sanayiine gelince Türkiye büyük bir güce ve imkâna sahip. Bu konuda da birlikte atabileceğimiz adımlar söz konusu. Otomotiv sektöründe Türkiye yeni bir sıçramanın önünde. Derin su noktasında liman ihtiyacı çok çok önemli. Liman ihtiyacını bizim liman işletmelerimiz yapabilirler. Orada bu limanları kurup Kongo'yu farklı ülkelere muhtaç etmezler.
(Afganistan
'daki gelişmelerle ilgili soru üzerine) Kâbil Havalimanı'nın Katar
ile birlikte işletilmesiyle ilgili işin başından itibaren olumlu bir yaklaşım içerisinde olduk. Fakat geldiğimiz noktada, o olumlu gelişmeler bizim açımızdan henüz yok. Biz olumlu yaklaşımımızı koruduk, koruyoruz. Eğer gerçekten prensiplerimize, yaklaşım tarzımıza olumlu bir süreç devam edecek olursa tabii ki biz de olumlu yaklaşımı ortaya koyarız bu konuda, Katar başta olmak üzere.
Şu an itibarıyla, işte az önce biliyorsunuz, yani buna 'kalıcı' demek herhalde zor ama bir geçici kabine açıklandı. Bu geçici kabine nereye kadar devam eder onu biz bilemeyiz. Bize düşen sadece bu süreci dikkatle takip etmektir. Tüm Afganistan için temennim odur ki hayırlı olsun. Bu arada Erdoğan, GE Yenilenebilir Enerji Dünya
Başkanı Jerome Pecresse
'yi de kabul etti.
İŞBİRLİĞİMİZ GÜÇLENECEK
AFRİKA Birliği
Dönem Başkanlığı'nı da yürüten Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, ülkesi ile Türkiye arasındaki işbirliğinin ve dostane ilişkilerin daha da güçleneceğini vurguladı. Tshisekedi, görüşmede ülkesinin yeraltı ve yerüstü kaynaklarından bahsettiklerini de belirterek, "Her iki alanda da çok büyük potansiyelimizin olduğunu aktardık. Türkiye ise bizlerle birlikte tarım alanında birçok projeyi hayata geçirecektir ki tarım alanı da bizim önceliklerimizden birisidir" dedi.