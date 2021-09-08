Doğu’da sağlık çalışanları, ‘mavi’ için gece-gündüz çalışıyor

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri 100'ün üzerinde oluşturduğu ekiplerle köy köy mahalle mahalle geziyor. Sağlık ekipleri köylerdeki camilerin hoparlöründen, köylüleri aşı olmaları konusunda ikna etmek için anonslar yapıyor. Bitlis merkeze bağlı Yumurtatepe Köyünde aşılama çalışması yürüten ekipler, hane hane gezerek aşı olmak isteyen vatandaşların aşılarını yaptı.





Bitlis Valisi Oktay Çağatay, sağlık ekiplerini gayretli çalışmalarından dolayı tebrik ederek, yapılan çalışmalar sonucunda 67,6 oranına çıktıklarını, hedeflerinin kısa sürede yüzde 75'i bularak 'mavi' kategoride yer almak olduğunu söyledi. Vali Çağatay yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kovid-19'la mücadele konusunda şu anda elimizdeki tek argümanın aşı olduğunu bütün dünya biliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etiler. Aşılama konusunda tüm Türkiye'nin seferber bir halde çalıştığını biliyoruz. Ne yazık ki Doğu ve Güneydoğu illerimizde içerisinde Bitlis'in de olduğu bu bölgede aşılama konusunda vatandaşlarımızdan yeterli teveccühü görememiştik. Ama son zamanlarda Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık ekiplerimiz büyük bir özveri ile sahaya bütün emeklerini yansıttılar. Yaklaşık 100 civarında ekip kurduk. Bu arkadaşlarımız her biri 3'er, 4'er kişiden oluşan ekiplerle kapı kapı gezerek, icabında meralarda göçerleri, arıcılarımızı ziyaret ederek, orada aşılama faaliyetlerini yürütüyorlar. Aşılama konusunda tereddütleri olan vatandaşlarımızı da ikna ederek bu işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar."

"MAVİ RENGE BİZ DE KAVUŞACAĞIZ"



Bitlis Valisi Çağatay, konuşmasının devamında şöyle konuştu: "Son günlerde birinci doz aşılama konusundan bakıldığında Bitlis sarı kategoride üst sıralara tırmandı. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde de inşallah biz Bitlis'e mavi yakışır, Mavi'ye kavuşacağız. Bu hastalığında tek bertaraf yolu bu olduğu için vatandaşlarımızı aşılama konusunda tekrar ve tekrar davetkâr oluyoruz. Sağlık Bakanlığımıza bağlı hastanelerimizde çalışmalar devam ediyor. Ne yazık ki Kovid konusunda ciddi bir yoğunluk yaşandı. Şu anda da kısmen devam ediyor. En son Sağlık Bakanlığımızdan aldığımız verilere göre ilimiz aşılama oranına göre 67,6 ile sarı kategoride aşılama faaliyetini devam ettiriyor. Birkaç gün içerisinde yüzde 75'le mavi renge biz de kavuşacağız. Vatandaşlarımızın aşılama konusunda en küçük bir tereddütleri olmasın. Ben kendim 2 doz sinovac aşıyı, üzerine 2 doz da biontech aşıyı oldum. Sayın Cumhurbaşkanımızın olduğunu, Bakanlarımızın tamamının olduğunu biliyoruz. İnşallah sağlıklı günlere hep birlikte kavuşacağız." Yumurtatepe Köyünde aşılama hizmetini yürüten Sağlık Memuru Süleyman Aksev ise, "Bitlis Sağlık İl Müdürlüğü bizleri çevredeki köy ve mahallelerde aşılama faaliyetini yürütmek için görevlendirdi. Biz yaklaşık 20 günden beridir ev ev, sokak sokak gezerek vatandaşlarımıza aşı yapmaya çalışıyoruz. Aşılama konusunda zaman zaman vatandaşlarla sıkıntılar yaşıyoruz. Bunları ikna etmek ve aşının zorunluluğunu anlatmaya çalışıp, aşılamaya çalışıyoruz. Bu hastalıktan korunmamızın tek çaresi aşıdır. Onun için vatandaşlarımızdan aşı konusunda duyarlı olmalarını, sadece bizlerin gelmelerini beklemeden hastanelere ve aile hekimlerine başvurarak aşı olmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.