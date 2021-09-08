Erciyes’e 100. zirvede jübile yaptı! Kayserili 75 yaşındaki dağcı Bekir Demirağ

Kayseri'de dağcılığa 20 Temmuz 1990'da Kıbrıs Barış Harekatı ve Şehitleri Anma faaliyetinde Erciyes Dağı'na yaptığı zirve tırmanışıyla başlayan Dağcı Bekir Demirağ, 31 yıl sonra Erciyes'e 100. tırmanışla dağcılığı bıraktı.

ERCİYES'E 100 KEZ ZİRVE YAPTI

Geride bıraktığı 31 yılda Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan Ağrı dağı başta olmak üzere Süphan, Kaçkarlar, Hasan Dağı, Aladağlar, Bolkarlar ve Bey Dağları gibi bir çok dağa defalarca zirve yapan Bekir Demirağ, aşkım ve sevdam dediği Erciyes'e ise 100 kez zirve yaptı. Bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanındaki dağlarına zirve yaptığını belirten Bekir Demirağ; "En zorlu şartlarda ve koşullarda Ağrı Dağı ve Süphan gibi dağlara zirveler yaptım. Ülkemin tüm dağları bir başka güzel ama Erciyes daha bir başka güzel. O yüzden en çok zirvemi Erciyes'in doruklarına yaptım" dedi.

ERCİYES'TE BAŞLADI ERCİYES'TE BİTİRDİ

İlerleyen yaşına rağmen yıllarca dağların zirvesini aşındıran Bekir Demirağ, 75 yaşında dağcılığa son noktayı koydu. Dağcılığı Erciyes'e 100. zirvede bırakacağı yönünde kendisine hedef koyduğun belirten Bekir Demirağ; " İlk Erciyes Dağı çıkışını yapıp aşağıya indiğimde 3 bin 917 metre yükseklikteki bu görkemli dağa bakarak ' Ben bu dağa nasıl çıktım ? Bir daha mı… Tövbe !..' demiştim. Ama bir hafta sonra hem de tek başıma soluğu yeniden Erciyes'in zirvesinde aldım. Erciyes dağı benim için bir tutku , bir sevda oldu ve bu güne kadar 31'i tek başıma olmak üzere toplam tam 100 kere bu görkemli dağın zirvesine çıkış yaptım. Son tırmanışımla birlikte dağcılık sporunda jübilemi yaptım. Çünkü 100 tırmanışı kendime hedef olarak belirlemiştim. Dağcılığa Erciyes'te başlardım ve Erciyes'te bitirdim" diye konuştu.

Bekir Demirağ Erciyes'e yaptığı 95. zirvesini ise Galatasaray tesislerinde otomotik kapıya sıkışarak hayatını kaybeden Sabah Gazetesi Foto Muhabiri Erkan Koyuncu anısına yapmıştı.