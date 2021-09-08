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Giriş Tarihi: 8.9.2021 10:44

Modern Sanat Müzesi’nin 380’inci sergisi açılıyor

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Modern Sanat Müzesi’nin 380’inci sergisi açılıyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin ''Yeni Öğretim Yılı'' sergisinin açılışı 9 Eylül günü saat 19.00'da, Tokat Protokol Heyeti onuruna verilecek resepsiyonla birlikte Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda gerçekleştirilecek. Sergi Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim elemanlarının resim, baskı resim, heykel ve seramikten oluşan eserlerinin bir araya getirecek.

Serginin küratörlüğünü de üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erdoğan Ergün, öğretim elemanlarının farklı alanlarda ürettikleri eserleri bir araya getiren geleneksel Yeni Öğretim Yılı sergisini bir kez daha sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ergün, Sanatseverler hem sanatçı hem de eğitimci kimlikleriyle üreten hocalarımızın resim, baskı resim, heykel ve seramikten oluşan çalışmalarını izleme fırsatı bulacaklar" dedi.

"Yeni Öğretim Yılı" sergisi 20 Eylül'e kadar hafta içi 08:00-16:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

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Modern Sanat Müzesi’nin 380’inci sergisi açılıyor
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