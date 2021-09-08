Modern Sanat Müzesi’nin 380’inci sergisi açılıyor

Serginin küratörlüğünü de üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erdoğan Ergün, öğretim elemanlarının farklı alanlarda ürettikleri eserleri bir araya getiren geleneksel Yeni Öğretim Yılı sergisini bir kez daha sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ergün, Sanatseverler hem sanatçı hem de eğitimci kimlikleriyle üreten hocalarımızın resim, baskı resim, heykel ve seramikten oluşan çalışmalarını izleme fırsatı bulacaklar" dedi.

"Yeni Öğretim Yılı" sergisi 20 Eylül'e kadar hafta içi 08:00-16:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.