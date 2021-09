Mu varyantı Türkiye’de 2 kişide görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , önceki akşamki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında salgında gelinen nokta ve pandemiyle mücadeleyle ilgili soruları yanıtladı.Kovid-19'un " Mu " varyantı, Türkiye 'de 2 kişide tespit edildi. Şu an ilave tedbir getirmeyi düşünmüyoruz. Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ından fazlası "Delta" veya "Delta Plus". İki doz aşı yapılanların sayısının artmasıyla vakaların giderek düşeceğini düşünüyorum. Ama bizim, toplumsal bağışıklık oluşuncaya kadar maske, mesafe gibi bildiğimiz klasik tedbirlere mutlak uyumu sağlamamız şart. TURKOVAC 'ta en geç önümüzdeki 1.5-2 ay içinde seri üretime geçmek için hazırlıkları yapıyoruz. Rapel doz uygulamasının sonuçları 3-4 hafta içerisinde çıkmış olur. Sinovac 'la kıyaslamalı yapılıyor.18 yaşın üzerinde en az bir doz aşı olanların oranı yüzde 80'lerde, iki doz aşı olanlar yüzde 62'lerde. Dolayısıyla 18 yaş üstü için yüzde 80-85'lere doğru bir oranın olmasını bekliyoruz. Aşılamada 100 milyon sayısına 2-3 gün içinde erişmiş olacağız. Çift doz ve en az 1 doz aşı olma oranı da giderek yükseldi.Yeni PCR testi uygulaması mevcut haliyle devam edecek. PCR testinin ücretli olması gibi bir seçenek düşünmüyoruz. PCR testi için hastanelerde yoğunluk yaşanmayacak, çünkü büyük kapasitemiz var. İnaktif aşılarla ilgili 3'üncü dozu önerdik, 3'üncü aydan sonra etkisinin düştüğünü görünce bu önerimizi yapmış olduk. Devamında 6 ay sonra zaten rapel dozlar, hatırlatma dozları olacak. Ama mRNA aşısı için bunun şu an 3,5-4 aylık sonuçların çok belirgin düşüş içinde olmadığını, önümüzdeki aylar takiple, ne zaman bir hatırlatma dozunun gerekip gerekmediğini söylemiş olacağız. İsrail ve benzeri ülkelerde gördüğümüz şekliyle 8 ay sonra bu hatırlatma dozunun yapıldığını, ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Muhtemel bizde de aynı şekilde olur ama şu an gerekmiyor. Aşısız kişilerin restoranlarda farklı yerlere alınabileceği gibi bir durum gündemimizde yok.Şu an en az 30 milyona yakın aşımız var. Aşılar gelmeye devam ediyor. Okulları kapatmak istemiyoruz, çünkü artık 'elimizde aşımız var' diyoruz. O nedenle vatandaşımız aşı oldukça, oranlar yükseldikçe, toplumsal bağışıklık oluştukça bunun yeterli olacağına inanıyoruz. Şu an dünyada en çok aşının yapıldığı 8'inci ülkeyiz. Avrupa'da, Almanya'dan sonra ikinci ülkeyiz, zannediyorum 2-3 hafta içerisinde Almanya'yı da geçen dozda bir uygulamamız oluyor olacak. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte biz tedbirleri ortaya koyduk. Okul değil, en fazla sınıfın tatil edilebileceğini 14 günlük zaman diliminde, onun dışında bir kapatmayı düşünmüyoruz.İLK olarak Kolombiya'da tespit edilen, Güney Amerika ve Avrupa'da da görülen Mu varyantı Dünya Sağlık Örgütü tarafından bilimsel olarak B.1.621 olarak adlandırılıyor. Mu varyantı Alfa, Beta, Gamma, Delta varyantlarının ardından 5'inci tehlikeli varyant olarak tanımlanıyor. Mu varyantının küresel yaygınlığının şu anda yüzde 0.1 seviyelerinde olmasına rağmen, Kolombiya'da vakaların yüzde 39'unu ve Ekvador'daki vakaların yüzde 13'ünü oluşturduğu, yaygınlığın sürekli artışta olduğu vurgulanıyor. Türkiye'de 2 vakaya rastlanan Mu varyantının belirtileri arasında nefes darlığı, balgamlı öksürük, boğaz ağrısı ve eklem ağrıları var.TÜRKİYE'DE aşı olanların sayısı dün itibariyle 98 milyonu aştı. Kovid-19'a karşı aşılamada ilk doz aşı oranı yüzde 65'i geçen Muş 'sarı', yüzde 75'i geçen Kars ve Konya 'mavi' kategorideki yerini aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Doğu Anadolu, ilk doz aşı oranını yüzde 65'in üzerine çıkaran Muş'u kutluyor. Ve Türkiye'nin dört bir yanı" ifadelerini kullandı. Koca, Kars'ta da ilk doz aşı oranının yüzde 75'i geçerek, şehrin orta risk seviyesinden düşük risk seviyesine geçtiğini kaydetti ve "Mavi Kars'ı kutluyoruz" ifadesini paylaştı. Risk haritasında en büyük değişikliklerden birini Konya'nın yaptığını kaydeden Koca, "Nüfusu en kalabalık yedinci şehrimiz artık mavi. Bu mavi, Türkiye'de risk düzeyini düşürecek! Kutluyoruz, Konya" paylaşımında bulundu. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre nüfusun yüzde 80'i ilk doz aşısını yaptırdı. 38 milyon 820 bin 824 kişi ikinci doz ve 9 milyon 28 bin 86 kişi ise üçüncü doz koronavirüs aşısını yaptırdı. ANKARA