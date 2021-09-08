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Giriş Tarihi: 8.9.2021 19:22

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıkladı: Türkiye’de 2021’in sonuna kadar 252 milyon fidan dikelecek

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıkladı: Türkiye’de 2021’in sonuna kadar 252 milyon fidan dikelecek

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2021’in sonuna kadar Ağrı’da 526 bin, tüm Türkiye’de ise 252 milyon fidan dikileceğini açıkladı. Bakan Pakdemirli 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde fidan dikimi için vatandaşları fidan dikim alanlarına davet etti.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2021'in sonuna kadar tüm Türkiye'de 252 milyon fidan dikileceğini açıkladı.

Bakan Pakdemirli, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "2021'in sonuna kadar Ağrı'da 526 bin, tüm Türkiye'de ise 252 milyon fidan dikerek #GeleceğeNefes oluyoruz."

11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ'NDE FİDAN DİKİMİNE DAVET ETTİ

Pakdemirli ayrıca fidan dikimine vatandaşları davet ederek "Sizleri de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde şehrinizdeki fidan dikim alanlarına davet ediyoruz" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıkladı: Türkiye’de 2021’in sonuna kadar 252 milyon fidan dikelecek
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