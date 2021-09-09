Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan PKK’lı Parım’ın tahliyesine itiraz

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve dün görülen duruşmada İbrahim Parım, Türkiye'ye getirildikten sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcılık ve sulh ceza hakimliğine talepte bulunduğunu anlattı. Örgüt yapılanmasına dair bildiklerini söylediğini belirten Parım, tutuksuz yargılanmak istedi. Avukat beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, İbrahim Parım'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

TAHLİYEYE İTİRAZ

Bu karardan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Parım'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine itirazda bulundu. Alınan bilgiye göre, itiraz dilekçesinde, yurt dışında yakalanan Parım'ın kaçma şüphesinin olduğundan, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle sanığın tekrar tutuklanması talep edildi.

YPG/PYD'nin sözde lojistik sorumlusu Laşer kod adlı İbrahim Parım, MİT ve emniyetin Irak'ın Sincar bölgesinde düzenlediği operasyonla Şubat ayında Türkiye'ye getirilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgüte yaşamsal malzeme transferi yaptığı tespit edilen Parım hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Laşer kod adı verilen Parım'ın örgütün ve örgüt mensuplarının kırsal alanda bulunan kamplarına giyim, yiyecek, barınma ve petrol gibi yaşamsal malzemeler başta olmak üzere birçok malzemenin transferini sağladığı tespit edilmişti.