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Giriş Tarihi: 9.9.2021

Bilim ateşini tutuşturuyoruz

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Bilim ateşini tutuşturuyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: TEKNOFEST yarışmalarıyla gençlerimizin içindeki teknoloji ve bilim ateşini tutuşturmaya çalışıyoruz

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, Roketsan sponsorluğunda ve TÜBİTAK SAGE desteğiyle 1 Eylül'de Tuz Gölü'ndeki Hisar Atış Alanı'nda başlayan 'Roket Yarışları' devam ediyor. Yarışların dün gerçekleşen etabını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar izledi. Bakan Varank, yarışmacı öğrencilerle bir süre sohbet edip, tasarladıkları roketleri inceledi. Varank, TEKNOFEST'in dünyanın en büyük uzay havacılık ve teknoloji festivali olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Biz, TEKNOFEST kapsamında teknoloji yarışmaları düzenliyoruz. Türkiye'nin farklı illerinde farklı kategorilerde yarışmalarla, gençlerimizin içindeki teknoloji ateşini, bilim ateşini tutuşturmaya çalışıyoruz. Bugün de o yarışmalardan en eğlencelilerinden, en heyecanlılarından biri olan roket yarışları için tekrar Aksaray'dayız. Yarın yüksek irtifa atışları olacak. Yani buradaki gençlerimiz kendi tasarlayıp, geliştirip ürettikleri roketlerini, 6 kilometre irtifaya ulaştırmaya çalışacaklar."

BÜYÜK FESTİVALE DAVET
Bakan Varank, "Biz artık eylül ayının teknolojiyle anılmasını istiyoruz. Türkiye'de eylül ayı 'Teknoloji Ayı' diyoruz. Türkiye'de teknolojiye doyuracağımız ay eylül ayı olacak. Büyük festivalimiz, yerli ve milli ürünlerimizi sergileyeceğimiz, havacılık şovlarımızın yapılacağı TEKNOFEST 2021, 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda. Biz çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi, tüm Türkiye'yi İstanbul'a, TEKNOFEST 2021'e bekliyoruz" diye konuştu.

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Bilim ateşini tutuşturuyoruz
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