Bilim ateşini tutuşturuyoruz

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, Roketsan sponsorluğunda ve TÜBİTAK SAGE
desteğiyle 1 Eylül'de Tuz Gölü
'ndeki Hisar Atış Alanı'nda başlayan 'Roket Yarışları' devam ediyor. Yarışların dün gerçekleşen etabını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray
Valisi Hamza Aydoğdu, Türkiye
Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar
izledi. Bakan Varank, yarışmacı öğrencilerle bir süre sohbet edip, tasarladıkları roketleri inceledi. Varank, TEKNOFEST'in dünyanın en büyük uzay havacılık ve teknoloji festivali olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Biz, TEKNOFEST kapsamında teknoloji yarışmaları düzenliyoruz. Türkiye'nin farklı illerinde farklı kategorilerde yarışmalarla, gençlerimizin içindeki teknoloji ateşini, bilim ateşini tutuşturmaya çalışıyoruz. Bugün de o yarışmalardan en eğlencelilerinden, en heyecanlılarından biri olan roket yarışları için tekrar Aksaray'dayız. Yarın yüksek irtifa atışları olacak. Yani buradaki gençlerimiz kendi tasarlayıp, geliştirip ürettikleri roketlerini, 6 kilometre irtifaya ulaştırmaya çalışacaklar."
BÜYÜK FESTİVALE DAVET
Bakan Varank, "Biz artık eylül ayının teknolojiyle anılmasını istiyoruz. Türkiye'de eylül ayı 'Teknoloji Ayı' diyoruz. Türkiye'de teknolojiye doyuracağımız ay eylül ayı olacak. Büyük festivalimiz, yerli ve milli ürünlerimizi sergileyeceğimiz, havacılık şovlarımızın yapılacağı TEKNOFEST 2021, 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda. Biz çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi, tüm Türkiye'yi İstanbul'a, TEKNOFEST 2021'e bekliyoruz" diye konuştu.