Bülent Eczacıbaşı’na bir şok daha! Silahlı korumalarıyla şantiyeyi basmıştı...

Muğla Bodrum Cennetköy'de kendilerine ait arsanın komşu parselinde yer alan Çağdaş Holding'e ait inşaat şantiyesine eşi ve silahlı korumaları ile izinsiz şekilde girip terör estiren Bülent ve Oya Eczacıbaşı hakkında açılan soruşturma sonrası yeni bir gelişme daha yaşandı.
Arazinin sahibi Çağdaş Holding tarafından Bülent Eczacıbaşı'na şirketin uğradığı manevi zarar sebebiyle 3 kuruşluk tazminat davası açıldı. Çağdaş Holding'in, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderdiği dava dilekçesinde, inşaatın tüm izin ve ruhsatlarının tam olmasına rağmen Eczacıbaşı çifti ve silahlı korumalarının izinsiz bir şekilde 'özel mülk' statüsünde bulunan araziye girdikleri anlatıldı.
AÇIK BİR ŞEKİLDE YALAN SÖYLEDİ
Dilekçede silahlı korumaların, arazide taşkınlık çıkardıkları, küfür ettikleri, inşaatta çalışan işçilerin cep telefonlarına el koymaya çalışıldığı vurgulandı. Olayın duyulmasının ardından Bülent Eczacıbaşı'nın sosyal medya hesabından kendisini haklı çıkarabilmek için tüm izin ve ruhsatları tam olan inşaatın ruhsatsız olduğunu iddia ederek, eleştiri oklarını kendi üzerinden atmaya çalıştığı belirtildi. Eczacıbaşının 'Çamur at izi kalsın' mantığıyla hareket ederek, hukuk ve ahlak dışı açıklamalarının Çağdaş Holding'in piyasadaki olumlu algısına zarar verdiğine dikkat çekildi.