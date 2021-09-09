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Giriş Tarihi: 9.9.2021

Erdoğan müjdeyi verdi: 15 bin yeni öğretmen atanacak

Erdoğan müjdeyi verdi: 15 bin yeni öğretmen atanacak

Başkan Erdoğan, öğretmen adaylarının merakla beklediği müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu: Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen ataması yapacaklarını bildirdi. Erdoğan, binlerce öğretmen adayını sevince boğacak haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Erdoğan, paylaşımında "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" dedi.

20 BİN ÖĞRETMEN ATANMIŞTI
Öte yandan geçtiğimiz hafta İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2021 Yılı Öğretmen Atama Töreni"nde 20 bin öğretmenin daha ataması gerçekleştirilmişti.
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Erdoğan müjdeyi verdi: 15 bin yeni öğretmen atanacak
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