Erdoğan müjdeyi verdi: 15 bin yeni öğretmen atanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, 15 bin yeni öğretmen ataması
yapacaklarını bildirdi. Erdoğan, binlerce öğretmen adayını sevince boğacak haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Erdoğan, paylaşımında "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" dedi.
20 BİN ÖĞRETMEN ATANMIŞTI
Öte yandan geçtiğimiz hafta İstanbul Haliç Kongre Merkezi
'nde düzenlenen "2021 Yılı
Öğretmen Atama Töreni"nde 20 bin öğretmenin daha ataması gerçekleştirilmişti.