Hatırlatma dozu zamanı gelen 6 milyon kişi var

Koronavirüs Bilim Kurulu
dün video konferans ile bir araya geldi. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, yazılı açıklama yaptı. Virüsün tabiatı gereği mutasyona uğradığını kaydeden Koca, "Yeni varyantları engelleyecek çözüm, aşı programının dünya ölçeğindeki başarısıdır. Bize düşen, başarılı şekilde sürdürdüğümüz aşı programını toplumsal bağışıklıkla sonuçlandırmaktır. Hastanelerimizdeki aktif vakaların yüzde 90'a yakını aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamış kişilerdir" ifadelerini kullandı. Hatırlatma dozu uyarısında da bulunan Koca, "Bilgilerimiz, inaktif
aşıdan 3 ay sonra yapılan hatırlatma dozunun koruyuculuğu çok önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. 3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı yüzde 2'den daha azdır. 2 doz mRNA
aşısı olan vatandaşlarımızın da ikinci doz üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacakları öngörülmektedir. Hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon vatandaşımız bulunmaktadır. Vakit kaybetmeden hatırlatma dozunuzu olmanızı istirham ediyorum. Tedbirlere uyma konusunda dikkat çekici bir gevşeklik olduğu görülüyor. Maske, mesafe, temizlik kurallarına gösterdiğimiz hassasiyet bir koruma kalkanıdır" dedi. "Salgın ortamında eğitimi ara vermeden sürdürebilmek için Sağlık Bakanlığı
, Milli Eğitim Bakanlığı
, Yüksek Öğretim Kurumu
, Gençlik ve Spor Bakanlığı
olarak üzerimize düşen düzenlemeleri yaparak tedbirlerimizi aldık ve birlikte harekete geçtik" diyen Koca, okulların ve öğrencilerin durumu yakından izlenerek tedbirlerin güncelleneceğini kaydetti.