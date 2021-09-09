Noterlerde yeni dönem! Pilot uygulama Ankara’da başladı

Adalet Bakanı Gül, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin çalışmaları sonucu Ankara 74. Noterliğinde pilot uygulama olarak başlatılan 'Parmak izi ile Kimlik Doğrulama Sistemi'nin tanıtımına katıldı. İlk örnek işlem, Ankara 74. Noteri Hayrünnisa Zeren'in T.C. kimlik kartı ve parmak iziyle gerçekleşti.



HAKSIZLIK VE MAĞDURİYETLERE SON VERİLECEK



Uygulamanın noterlik hizmetleriyle ilgili çok önemli olduğunu belirten Bakan Gül, kötü niyetli kişiler nedeniyle noterliklerde vatandaşların bazı iş ve işlemlerinde mağdur edildiğini ve hukuki olarak birtakım sorunlar yaşadıklarına şahit olduklarını söyledi. Bu haksızlık ve mağduriyetlere son vermek adına çok önemli bir uygulamanın hayata geçirildiğini belirten Bakan Gül, "Parmak izi ile kimlik doğrulama sisteminin pilot uygulamasını başlatıyoruz. İşlem, saniyeler sürüyor. Vatandaş, kimlik kartını getiriyor, bu kimlik kartını normal zamanda bir başkası aldı ya da resimle, farklı bir takım usule aykırı işlem yaparak bir şekilde insan unsuru olan noterlikte işlem yapıp mali, hukuki, ticari anlamda bir başka vatandaşımız zarar verebilir. Ama burada işlemi yapan kimse, parmak izi ile doğrulama yatığı için sistem bu anlamda güvenli bir işlemi tesis ediyor" dedi.

2022 YILINDA TÜM NOTERLİKLERDE HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANIYOR



Bakan Gül, pilot olarak başlanan Parmak İzi ile Kimlik Doğrulama Sistemi uygulamasının 2022'de tüm noterliklerde hayata geçmesini hedeflediklerini, tüm bu uygulamalarla daha güvenli ve hızlı bir işlem sürecinin yapılacağını kaydetti.



Daha önce de noterliklerde güvenli işlemlerle ilgili adımlar attıklarını kaydeden Bakan Gül, bazı istisnalarda ödemelere ilişkin kötüye kullanımların olduğunu anımsattı. Noterliklerde geçen yıl başlatılan 'güvenli ödeme uygulama' ile işlem yapıldıktan sonra noter güvenliğinde ödemelerin gerçekleştiğini belirten Bakan Gül, bu sayede hem işlemi yapan hem diğer tarafın güvenli bir şekilde parasını aldığını ve güvenli şekilde işlem sonucunun yerine getirildiğini bildirdi.



NOTERLİK HİZMETLERİNDE VATANDAŞLARIMIZIN İŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRICI ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ



Noterlik sistemini daha da güçlendirmek istediklerini ifade eden Adalet Bakan Gül, şöyle devam etti:



"Noterlik işlemleri ne kadar güçlü, güvenli olursa mahkemelere giden ihtilaflar, vatandaşlarımızın diğer vatandaşlarla ihtilafı daha da azalacak. Vatandaşlarımız mağdur oluyor, hak kayıplarına uğruyordu. Daha güvenli işlemler burada yapıldıkça, kesin bir ispat olduğu için, 'O işlem bana ait değil, benim imzam değil' gibi bir takım meselelerin önüne geçilecek. Bunun için bugün çok sevindirici bir gelişmeyle bunun başlaması çok değerli. Hafta sonu noterlik, e- randevu ile işlemlerimiz devam edecek. Yine notere gelmeden yapılacak işlemlerin de sayısını arttırmayı düşünüyoruz. Ben bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum. Tüm noterlerimize, Noterler Birliğimize, bakanlığımızı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğümüze emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu noterlik hizmetleriyle ilgili reformlarımızı, vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırıcı, güvenli işlemlerimizi arttırıcı adımlar atmaya devam edeceğiz."



SİSTEM NASIL UYGULANACAK?



Ankara'da 7, 12, 43, 61, 71 ve 74'üncü noterlerde pilot olarak uygulamaya başlanan ve 2022 yılında tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılması hedeflenen 'Noterlerde Parmak İzi ile Kimlik Doğrulama Sistemi' ile sahtecilik ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Vatandaşların noterliklere işlem yapmak üzere müracaatlarında sahteciliği önlemek amacıyla yeni düzenlenen T.C. kimlik kartlarındaki çiplerde mevcut bulunan parmak izleri, noterliklere kurulan kimlik doğrulama cihazına (kart okuyucu) takılıp parmak izi okutuluyor. Böylece elektronik kimlik doğrulama sistemi üzerinden kimlik doğrulaması yapılması sağlanıyor.