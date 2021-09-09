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Giriş Tarihi: 9.9.2021 15:25 Son Güncelleme: 9.9.2021 15:25

Son dakika: Kaçak Ekrem Dumanlı ve Zekeriya Öz’ün tüm mal varlıklarına el konuldu

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN
Son dakika: Kaçak Ekrem Dumanlı ve Zekeriya Öz’ün tüm mal varlıklarına el konuldu

Son dakika bilgisine göre Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili davanın görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar eski savcı Zekeriya Öz ve eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın yapılan tebligatlara cevap vermemesi üzerine kaçak sayılarak tüm mal varlıklarına el konulmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca iki kaçak ismim tüm mal varlıklarının yönetiminin, TMSF’nin atayacağı kayyum tarafından yapılmasına karar verdi.

Son dakika haberi... Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili davada firari 13 sanığın dosyalı ayrılmıştı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Fetullah Gülen ve firari savcı Zekeriya Öz'ün de aralarında olduğu 12 sanık için 15 gün içinde Türkiye'ye dönmezlerse bu davadan da kaçak sayılmaları ve taşınır, taşınmaz ve banka hesaplarındaki mal varlıklarına el konulması yönünde karar verilmişti.

KAÇAKLARIN MALLARINA KAYYUM ATANACAK

Zekeriya Öz hakkında muhtarlıkça yapılan ilana ilişkin evrakın dönmemesi, Ekrem Dumanlı'nın ise avukatının olmadığı gerekçesiyle, ikili hakkındaki karar mahkeme tarafından bugün karara bağlandı. Başkanlığını Akın Gürlek'in yaptığı mahkeme heyeti, çıkardığı tebligata cevap vermeyen firari eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve firari eski savcı Zekeriya Öz hakkında kaçak kararı verilerek tüm mal varlıklarına el konulması kararını verdi. El konulması kararı sonrası üzerine tedbir konulacak malların yönetimi amacıyla ise TMSF tarafından kayyum atanması için TMSF'ye bildirimde bulunulmasına hükmedildi.

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Son dakika: Kaçak Ekrem Dumanlı ve Zekeriya Öz’ün tüm mal varlıklarına el konuldu
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