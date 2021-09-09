Tahliye edilen darbeci firar etti

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davasında beraat kararı Yargıtay'da bozulan eski yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran hakkında Cumhuriyet Savcısı bu kez 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Cansaran yeniden tutuklanırken, beraati bozulan eski üsteğmen Orhan Arı
'nın kaçtığı anlaşıldı. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel
'i Maltepe Askeri Cezaevi
'ne hapseden 2'si firari 9 subay, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Mahkeme 4 Ocak 2018'de verdiği kararda, kurmay binbaşı olan Cüneyt Aydoğan
ve Zafer Gümüş
, yüzbaşı Semih Barbaros Üstün
ve üsteğmenler İbrahim Halil Tekatlı
, İsa Demirbilek
'e 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan da ayrıca 12'şer yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran ile üsteğmen Orhan Arı'nın ise beraatine hükmetti. Yargıtay Ceza Dairesi de sanık Cansaran ve Arı hakkındaki beraat kararını bozdu. Bozma kararının ardından Cansaran yeniden tutuklanırken, Arı'nın ise kaçtığı anlaşıldı.