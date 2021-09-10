Eski koca dehşeti bitmek bilmiyor!

UZAKLAŞTIRMA KARARI FAYDA ETMEDİ

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın tedavilerinin ardından soluğu karakolda aldı, eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı. Ancak Avalmaz, çıkarılan bu uzaklaştırma kararına uymayarak Aytekin ile birlikte aldıkları evde kendisi ve iki çocuğuyla yaşamaya devam etti. Can güvenliği olmadığı için ortak alınan eve gidemeyerek iki yıl boyunca yakınlarının evinde göçebe hayatı yaşayan Aytekin, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) gitti. ŞONİM'de eski koca Avalmaz'a elektronik kelepçe takıldı. Öte yandan Avalmaz'ın hakkında uzaklaştırma kararı bulunan evi terk edip yeni bir adrese yerleşmesi gerektiği, aksi takdirde kendisiyle birlikte yaşayan çocuklarının devlet koruması altına alınacağı bildirildi. Duydukları karşısında deliye dönen Avalmaz, iddiaya göre evdeki ortak alınmış olanlar da dahil birçok eşyayı kamyonlara yükleyip götürmeye başladı, taşıyamadığı eşyaları ise kullanılamaz hale getirdi.

EVİ TALAN ETMİŞ

Evindeki eşyaların kaçırıldığını, kırılıp döküldüğünü komşusundan öğrendiğini belirten Sema Aytekin "Gece saatlerinde üst komşum aradı, evindeki eşyaları götürüyorlar dedi. Eve gittiğimde savaş alanı gibiydi. Beyaz eşyalarımın hepsi kullanılamayacak halde. Birçok eşyayı da kamyona yükleyip bir yere götürmüş. İkinci kamyonu da doldurup kalan eşyaları da kaçıracakken polise haber verdim. O şekilde birçok eşyayı tekrar eve yüklettik ama kullanılabilecek durumda olan bir eşyam kalmadı hiç. insanların gözü önünde evi talan etmiş, hayatımı cehenneme çevirmek istiyorlar, ne yapacağım bilmiyorum" dedi.

"ÇOCUKLARI KALKAN OLARAK KULLANIYOR"

Aytekin "Aileiçi şiddet nedeniyle kaçtım, iki yıldır göçebe hayatı yaşıyorum. Akrabalarım baltayı saldırıya uğradı, ben bıçaklandım bu süreç içerisinde. Eski eşim hakkında uzaklaştırma kararı çıkardım. İki yıldır ortak aldığımız evde yaşıyor. Aslında orada yaşaması yasal değil, orası benim de evim ama can güvenliğim olmadığı için gidemiyorum. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen çocukları bahane edip orada yaşıyor. Öz çocuğumun bile bıçaklı saldırısına uğradığım için ne çocuğum ne de eşim varken o eve giremiyordum. O da bunu bildiği için çocukları bahane ederek o evden çıkmıyordu. Ama çocukların devlet koruması altına alınacağını öğrenince çıkmak zorunda kaldı. Çıkarken de evi savaş alanına döndürdü" diye konuştu.

ÇOCUKLARIM KÖTÜ ETKİLENİYOR

İki yıldır babalarının yanında yaşayan çocuklarının bu süreç içerisinde kötü alışkanlıklar edindiğini belirten Sema Aytekin "Öz çocuğum iki yıldır baba baskısı altında yaşadığı için beni şeytan olarak görmeye başladı. Bir insan öz annesini bıçaklar mı? Çocuklar bununla da kalmadı, sigara alkol her türlü kötü alışkanlara başlamışlar. Çocukları o adamın elinden kurtarın. Çocukları sevdiği için değil, bana karşı kullanabildiği için yanında tutuyor. Sesimi duyun, bir ailenin yok olmasına göz yummayın" ifadelerini kullandı.