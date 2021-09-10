FETÖ’nün Meksika imamı 2 yıl sonra savunma yaptı! Cezaevinde dışlanmış

OPERASYONA TEPKİ GÖSTERDİ

Phnom Penh'deki Türk Büyükelçiliği'nin talebi ile 14 Ekim 2019 saat 14.30 civarında ABA-BANK'ın Toul Kork/Phnom Penh şubesinde 10 kadar Kamboçya polisi tarafından gözaltına alındığını aktaran Karaca, "Gözaltına aldıktan sonra, Phnom Penh'deki İçişleri Bakanlığı binasındaki bir ofise götürdüler. 18 Ekim 2019 saat 22.00'ye kadar beni orada tuttular" dedi.



Kamboçya polisinin ellerini yatağa kelepçeli olarak gözaltında tuttuğunu öne süren Karaca, daha sonra teslim edildiği Türk makamlarınca Kamboçya'dan İstanbul'a getirildiğini anlattı.

CEZAEVİNDE DIŞLANMIŞ

Kronik sağlık sorunları olduğunu ileri süren Karaca, cezaevinde koğuştaki işlere katılmadığı için arkadaşlarının kendisine söylenmeye başladığı ifade etti.



Hakimlerin sorularını ise Karaca, "Bilmiyorum", "Hatırlamıyorum" sözleriyle geçiştirdi. Mahkeme heyeti Karaca'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.