HDP’den çirkin provokasyon

Van
'da, çocukları terör örgütü PKK
tarafından kaçırılan aileler, HDP
il binası önündeki eylemlerini 20 haftadır sürdürüyor. Kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde dün toplanan aileler HDP il binası önüne kadar slogan atıp yürüdü. Ellerinde çocuklarının fotoğrafları ve Türk bayrakları bulunan aileler, 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizleri taşıdı. Bina önüne gelen aileler, "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP" sloganları attı. Parti binası bahçesinde toplanan HDP'liler de yüksek sesle müzik açarak eylemi engellemeye çalıştı. Müzik sesine tepki gösteren aileler "Hepimiz askeriz, PKK'ya yeteriz" sloganı attı. Eyleme 10 yıl önce PKK tarafından kaçırılan kızı Şeyma
için katılan Nazlı Sancar
, HDP il binasına girmek istedi. Ancak kadın polisler izin vermedi. Sinir krizi geçiren Sancar, yere düşerek fenalaştı. Kadın polisler, Sancar'a su vererek sakinleştirmeye çalıştı. Sancar'ın fenalaşmasının ardından HDP il binasından "Düşer Nazlı Nazlı
" adlı şarkı çalındı. HDP'lilerin çirkin provokasyonuna aileler tepki gösterdi.
'HAYALLERİNİ ÇALDILAR'
Kızı Şeyma'nın henüz 13 yaşındayken HDP'liler tarafından kaçırılıp PKK'ya götürüldüğünü söyleyen Nazlı Sancar, "Ben 10 yıldır kızımın acısıyla yaşıyorum. Ama boynumu eğmiyorum. Allah'ın izni, devletimizin gücüyle hepimiz kazanacağız. Biz evlatlarımızı söke söke onlardan alacağız. Biz evlatlarımızı HDP ve PKK için doğurmadık. Vatanımıza, devletimize hayırlı bir evlat olsun diye doğurduk. Kızım savcı olacaktı, hayallerini çaldılar. Kızımın elinden kalem alıp silah verdiler. Kendi evlatlarını özel kolejlerde okutuyorlar, bizim gibi fakir fukarının çocuklarını götürüp dağlarda, mağaralarda kurşunların önüne atıyorlar. Kızım eğer beni duyuyorsan gel teslim ol. 10 yıldır senin peşindeyim. Her saniye, her saat benim aklımdasın. Orası senin yerin değil, onların silahını at gel. Onlar haindir, bebek ve çocuk katilidir" dedi. VAN / SABAH