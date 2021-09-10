Kurtuluş coşkusu

Kurtuluş Savaşı
'nın zafere uzanan son adımı niteliğini taşıyan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü etkinlikleri dün sabah 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı. 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağının açıldığı yürüyüşe binlerce İzmirli katıldı. Vatandaşlar, Türk Ordusu
'nun 9 Eylül 1922'de kente girdiği güzergâhı kullanarak Basmane Karakolu
önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Binlerce İzmirli ellerinde Türk bayrakları ile marşlar söyledi. Yürüyüşe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ
da katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı
'na çelenk sunuldu. Halk oyunları ve dans gösterilerinin ardından tören sona erdi. Konak Meydanı'nda ise temsili bayrak töreni yapıldı. İzmir'in kurtuluşunu canlandıran süvari birlikleri valilik önüne geldi. Yüzbaşı Şerafettin'i temsil eden bir asker Hükümet Konağı'na İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağını çekti. Bu sırada duygulu anlar yaşandı. Ayrıca Hürkuş
ile Solo Türk
, Türk Yıldızları
İzmir semalarında gösteri uçuşu yaptı.