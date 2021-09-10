Son dakika: Ankara’da 23 MLKP üyesine gözaltı

Son dakika haberleri... Ankara'da MLKP silahlı terör örgütü mensubu olduklarına ilişkim haklarında delil bulunan 23 şüpheliye gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, MLKP silahlı terör örgütü mensubu olduklarına dair haklarında deliller bulunan 23 şüpheliye gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.