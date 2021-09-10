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Giriş Tarihi: 10.9.2021 09:11 Son Güncelleme: 10.9.2021 09:21

Son dakika: Ankara'da 23 MLKP üyesine gözaltı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Son dakika: Ankara’da 23 MLKP üyesine gözaltı

Son dakika bilgisine göre Ankara’da MLKP silahlı terör örgütü mensubu olduklarına ilişkin haklarında delil bulunan 23 şüpheliye gözaltı altı kararı verildi.

Son dakika haberleri... Ankara'da MLKP silahlı terör örgütü mensubu olduklarına ilişkim haklarında delil bulunan 23 şüpheliye gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, MLKP silahlı terör örgütü mensubu olduklarına dair haklarında deliller bulunan 23 şüpheliye gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Son dakika: Ankara'da 23 MLKP üyesine gözaltı
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