Uzmanından dikkat çeken açıklama: Koronavirüs 6-9 ay içinde grip gibi mevsimsel bir hastalığa dönüşebilir

Prof. Dr. Alpay Azap: "Aşılanma ve birkaç ay içinde kullanıma girecek yeni ilaçlar sayesinde Kovid pandemisinin önümüzdeki 6-9 ay içinde endemik yani mevsimsel bir hastalığa dönüşeceğini tahmin ediyoruz. Ama aşıdan kaçan yeni bir varyant çıkarsa bize fazladan en az 1 yıl kaybettirir. Bu nedenle aşılanma ve korunma önlemlerine devam etmek çok önemli. Mu varyantını henüz endişe verici bir varyant olarak görmüyoruz. Delta gibi hızlı yayılabilen bir varyant değil, nüfusun çoğunluğunda kısa sürede baskın hale gelmesini beklemiyoruz. Ama yayılırsa yeni özellikler edinip baskın hale geçebilir o nedenle dikkatle izlenmesi gerekiyor."

Prof. Dr. Alpay Azap, '2 yıl öncesine baktığımızda Kovid-19'da geldiğimiz noktanın oldukça iyi olduğunu söyleyerek "Oldukça etkili aşılara sahibiz. Elbette hastalığın tüm dünyada kontrol altına alınabilmesi için ülkelerde eşit ve yaygın aşılama son derece önemli. Bu sağlanana kadar da aşıyla birlikte diğer önlemlerin de devam etmesi gerekiyor" dedi.