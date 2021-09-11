"Arkamdan konuşuyorsun" cinayeti

Kocaeli Gebze İlçesinde bir iş yerinde yaşanan olayda, S.Y ile akrabası olduğu öğrenilen O.Ç arasında tartışma çıktı. Başkalarının yanında birbirlerinin haklarında konuştukları iddiası ile çıkan tartışmada, O.Ç öfkelenerek silahını çekti ve S.Y'yi yaraladı. Ardındanda olay esnasında yanında bulunan ve olaya karıştığı öğrenilen arkadaşı S.E ile olay yerinden kaçtı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan S.Y yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANDILAR



Kocaeli Polisinin olayla ilgili yapmış olduğu araştırmalar sonucu, olayı gerçekleştiren 2 şüphelide yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve çeşitli suçlardan da daha önceden suç kayıtları bulunduğu öğrenilen her iki şüphelide tutukanarak cezaevine gönderildi.