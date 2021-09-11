Başkan Erdoğan: Dünya yeni bir döneme giriyor, bu treni kaçırmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan, "Dünya bilim ve teknoloji devri yaşarken biz tüm mücadelemizi iç çekişmelere harcadık. Büyük sıçramayı bu yüzden kaçırdık. Dünya yeni bir dönemin eşiğinde. Türkiye bu defa treni kaçırmayacak. En ön tarafında hak ettiği yeri alacak." dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin geleceğin planlarını yaptığını söyledi, 'Gençlere bırakacak vasiyetimiz var' diyerek hedefi ortaya koydu.

"TÜRKİYE'Yİ 2023 HEDEFLERİNE SİZLERLE BİRLİKTE ULAŞTIRACAĞIZ"

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

MÜSİAD'ı gerçek anlamda ülkenin tamamnı kapsayan bir STK olarak görüyoruz. Ülkemizin ticaret ve yatırım alanındaki küresel iddialarını hayata geçirme hususunda MÜSİAD ile önümüzdeki dönemde daha yakından çalışmayı planlıyoruz. Bu iş birliğinin hayati olduğu bir gerçektir. Türkiye'yi inşallah 2023 hedeflerine sizlerle birlikte ulaştıracağız.

"TÜRKİYE BU DEFA TRENİ KAÇIRMAYACAK"

İnsanlığın en kadim medeniyetlerine ev sahipliği yapmış Anadolu'yu bize çok görenler milletimizi kazıyıp atmak için uğraştı.

Dünya bilim ve teknoloji devri yaşarken bixz tüm mücadelemizi iç çekişmelere harcadık. Büyük sıçramayı bu yüzden kaçırdık. Dünya yeni bir dönemin eşiğinde. Türkiye bu defa treni kaçırmayacak. En ön tarafında hak ettiği yeri alacak. Türkiye geçtiğimiz 19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi ve altyapı üstünde geleceğini inşaya odaklanmış durumda.

"ADIM ADIM YAKLAŞIYORUZ"

Türkiye hedeflerine kilitlenmiş vaziyette. Bu tabloyu tersine çevirmek için uğraşanlar yok değil ama başaramadılar. 2023 hedeflerimize maruz kaldığımız tüm sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz.

Bölgemizdeki her meselede Türkiye söz sahibidir, bu artık tartışılmaz. Tüm önemli küresel platformlarda Türkiye'nin kaydadeğer yeri vardır. Biz şu anda geleceği yakalamanın peşindeyiz. Hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Savunma sanayii başa olmak üzere Türkiye kendi markalarını yaratmaya başlamıştır.

"GENÇLERE BIRAKACAK BİR VASİYETİMİZ VAR"

Oğul Bush'u ziyaret ettiğimde kendisine 'İHA neden vermiyorsunuz?' diye sordum. O zamanlar İHA'yı bize 2 günlüğüne verip geri alıyorlardı. Şu anda Diyarbakır'da vatandaşlarım gecenin geç saatlerine kadar ahatlıkla dolaşıyor. Bundan sonraki süreç daha da huzurlu olacak.

Evlatlarımıza bırakacak bir vasiyetimiz var. 2053 hedeflerimizi yavaş yavaş şekillendireceğimiz bir döneme giriyoruz. 3500 mühendis genç Akıncı'nın sahibiydi. Gece gündüz demeden çalıştılar, gayret ettiler, bu eserleri ortaya çıkardılar. Yılmadılar, durmadılar ve hala çalışıyorlar. Bu yarışı artık önde götüreceğiz. Türkiye'yi hedeflerine giden yoldan saptırmaya kimlerin gücü yetmeyecektir.

"BİZİM BU MİLLET İÇİN BÜYÜK HAYALLERİMİZ VAR"

Biz vizyon dedikçe, yatırım, üretim, istihdam dedikçe birileri hiçbir temeli olmayan ifadeler kuruyor. Ekonomide tüm badirelere rağmen hızlı bir toparlanmayı takip ediyoruz. Büyüme, istihdam, ihracat rakamları ortada.

Bizim bu ülke, bu millet için büyük hayallerimiz var.