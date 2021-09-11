Bozkır: En zor dönemde başkanlık yaptım

Birleşmiş Milletler
75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır
, 14 Eylül'de görevini 76. BM Genel Kurulu Başkanlığı'na seçilen Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid'e devredecek. Bozkır bir yıllık görev süresini değerlendirdi. Tüm zorluklar ve olumsuzluklara rağmen kendi döneminde genel kurulun üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini belirten Bozkır, salgının oluşturduğu zorluklar yüzünden en zor dönemde başkanlık görevini yürüttüğünü belirterek şunları söyledi:
"Salgın döneminde tüm olumsuz şartlara rağmen ayakta kalabilen tek uluslararası kuruluş BM" dedi. Bozkır "Tüm ülkelerin bayraklarına saygı duyuyorum ancak şu anda dünyada en saygın bayrak BM bayrağıdır. Bunu gerçekleştirdiğim resmi ziyaretlerde kendi gözlerimle gördüm. İnsanlar BM'yi seviyor. BM bu insanlar için çok daha fazlasını yapmalı. BM dünyada yaşanan krizler öncesinde değil krizler yaşandıktan sonra devreye giriyor. BM dünyada yaşanan krizlerin öncesinde müdahale edecek kapasiteye sahip. Bu kapasiteyi göstermesi lazım. BM Barış Gücü askerlerini göndermek yerine krizleri önlemeli."