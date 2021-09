Fahiş fiyata dur diyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , sevgi gösterileriyle karşılandığı Kahramanmaraş 'ta toplam yatırım bedeli 1.7 milyar lirayı bulan 105 eserin toplu açılış töreninde konuştu: Bugün bir kez daha kahramanlığın kitabını yazan Maraş'tayız. Bugün Maraş bizi bir kez daha tüm kalbiyle bağrına bastı.Sosyal medya ve diğer mecralarda dolaşıma sokulan fitne, fesat ve bozgunculuk faaliyetlerine milletimiz itibar etmemiştir. Türkiye 'nin ve Türk milletinin felaketinden kendine çıkar sağlama peşinde koşanlar bir kez daha hüsrana uğradılar. Bırakın proje ve gayreti, hayalleri bile olmayanların sonu inşallah hep hüsran olacaktır.Biz 19 yıldır yaptığımız gibi eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlündeki yerini güçlendirmeye devam edeceğiz. Attığımız her adımda, önümüze dizilen tuzakları birer birer bozarak hedeflerimize doğru yürüyoruz. Salgın döneminde tüm ülkeler küçülürken biz sağlık hizmetlerinden ekonomiye kadar her alanda kendimizi olumlu yönde ayrıştırdık. Büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz. Yıllık ihracatımız 207 milyar doları geride bıraktı. İstihdamda salgın öncesinin üzerinde bir seviyeye geldik. Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu. Bay Kemal ne diyordu: '128 milyar dolar nerede?' Bunu sorup duruyordu. Dikkat ederseniz artık hiç sesleri çıkmıyor. Bunlar akşam yalan, sabah yalan. Yalan terörü estirdiler. Artık ağızlarını açacak halleri kalmadı. İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak, fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarı taşıyacağız. Türkiye'yi yokların ve yoksulların ülkesi olmaktan biz kurtardık. Emin olun bizden başka da sizlerin dertleriyle dertlenip çözümler getirecek başka kimse yok. Bunlar avara kasnak gibi boşa dönüp duruyorlar.Hâlâ akılları tek parti zihniyetini ülkeye yeniden hâkim kılmak olanlar, bu milletin demokrasi ve kalkınma talebine cevap veremezler. Ülkemize husumetiyle bilinen herkesle kol kola girmeyi siyasi ittifak sananlardan bu ülkeye hayır gelmez. Bundan sonra da milletimizin hangi alanda neye ihtiyacı varsa bunu yapacak olan yine biziz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmadan son nefesimizi vermeyiz. Ödenecek tüm bedelleri ödedik, tüm fedakârlıkları yaptık, tüm sıkıntılara katlandık. Bunların hasılasını toplama, büyük, güçlü Türkiye'yi adım adım inşa etme vaktidir.Türkiye'yi bir parmak şıklatmayla huzurunu kaçırabilecekleri, karanlık senaryolara figüran yapabilecekleri bir ülke olarak görenler var. Bu ülkenin de milletin de önünü kesmeye kimsenin gücü yetmez. Bu aziz milletin başına felaket bulutları toplamaya çalışanların hepsi de bir süre sonra kendi canlarının derdine düşmüştür. Bu ülkenin ve milletin dostluğu dünyadaki en kıymetli hazineden bile daha değerlidir.Geçen yıl Kahramanmaraş'a 38 katrilyon liralık yatırım yaptık. Sosyal konut kapsamındaki 5 ayrı projeyi de 2022 sonuna kadar bitireceğiz. Maraş'taki demiryollarının neredeyse tamamını baştan sona yeniledik. Kenti hızlı trenle buluşturmak için çalışıyoruz. Kahramanmaraş 20 yıldır girdiğimiz her mücadelede dimdik yanımızda yer alarak tüm ülkeye örnek oldu. İnşallah 2023'te sizlerden çok daha büyük bir destek bekliyoruz.Bugüne kadar milletimiz için çalıştık, milletimiz için hesap verdik. Ne siyaset ne de başka bir gaye ile milletimizi aldatmaya ve kendimizi olduğumuzdan farklı göstermeye çalışmadık. En harbi ve açık sözlü siyasetçi olarak milletimizin huzurunda bulunduk. Siyasette 40 yılını geride bırakmış, bu ülkede bir faniye nasip olacak her türlü makama gelmiş biri olarak artık tek gayem var, o da Türkiye'yi her alanda hak ettiği seviyeye çıkmış olarak görmektir.Başkan Erdoğan, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. Müzeye girişinde binlerce vatandaş tarafından ilgiyle karşılanan Erdoğan, gençlerle buluşmasında, yıllar önce annesi Tenzile Hanım'a okuduğu şiiri duyunca duygulandı. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan tarafından sosyal medyadan paylaşılan videoda Başkan Erdoğan'ın gözyaşlarını gizleyemediği görüldü. Erdoğan yıllar önce, "İçimde kaynayan bir mahşer var, mahşer bir de annelerin gönlünde kaynar" dizesiyle devam eden bir şiiri, annesi Tenzile Erdoğan başta olmak üzere tüm annelere okumuştu.