Fahiş fiyata dur diyeceğiz

Giriş Tarihi: 11.9.2021

Başkan Erdoğan: Salgında tüm ülkeler küçülürken, biz büyümede rekor üstüne rekor kırıyoruz. Enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alacağız. Hem maliyetlerdeki yükselişle, hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız