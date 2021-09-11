Sütçü İmam’ın mirasına aday kadro!

Programları kapsamında Kahramanmaraş'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk durağı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi oldu. Burada düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'ne katılan Cumhurbaşkanı, Kahramanmaraşlı vatandaşları selamladı.

Konuşmasında, "Bugün bir kez daha edelerle bir araya gelmenin bahtiyarlığı içindeyim" diyen Erdoğan, "Esasında Kahramanmaraş'ımıza 31 Temmuz'da gelecektik. Fakat ülkemizin farklı vilayetlerini etkisi altına alan yangınlar ve afetler sebebiyle ertelemek durumunda kaldık. Tüm imkânlarımızla afet bölgelerinde seferber olduk. Tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadeleriyle ertelenen ziyaretlere ilişkin açıklamada bulundu.

BELEDİYELERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM

Konuşmasının devamında partililere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanmaraş'ta olmanın sevincini ve şehrimizin hizmetine sunacağımız eserlerin mutluluğunu yaşıyorum. Belediyelerimizi ve kurumlarımızı tebrik ediyorum. Hayrettin Bey artık bize buralar yetmiyor, yol arkadaşlarımızla, sizlerle beraber daha ileriye gideceğiz.

Millete hizmet yolculuğumuzda sizler bize yoldaşlık ettiniz, bize umut ve cesaret aşıladınız. Bizim direniş irademizi, azmimizi siz bilediniz. Bir asır önce Sütçü İmam nasıl istiklal mücadelesine sahip çıktıysa, onun torunları da Türkiye'nin istikbal mücadelesine öylesine bağlı. Bizler Sütçü İmam'ın mirasına namzet bir kadroyuz" diye konuştu. Konuşmasının sonunda Kahramanmaraşlı şair Erdem Bayazıt'tan "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair" şiirinden mısralar seslendiren Erdoğan'a katılımcılar da tezahüratlarıyla eşlik etti.

CUMHURBAŞKANIMIZIN İZİNDEN İLERLİYORUZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise toplantıda yaptığı konuşmada, "Sayın Cumhurbaşkanımızı ve sizleri kahraman şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm hemşerilerim adına Edebiyatın Başkentine hoş geldiniz diyorum. Millete hizmet etmenin en etkin ve yakın kurumları olan yerel yönetimler, AK Partili belediyelerce en başarılı örnekleri ortaya koymaktadır.

Bu başarının temelini, Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da başlattığı ve dünyaya örnek olan yerel yönetim hamleleri oluşturmaktadır" diye konuşurken, 2021 Yatırım Programı, Önsen Köprüsü, Kapalı Çarşı, Tekke Kentsel Dönüşüm, Valilik Meydanı ve turizm bölgelerindeki projeler başta olmak üzere bir dizi konu hakkında partililere bilgi aktardı.