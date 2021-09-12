DİYARBAKIR
'DA HDP il binası önünde 3 yıldır evlat nöbeti tutan annelerden 32'si evladına kavuştu. Çocuğuna kavuştuğu gün kurban kesip, davul zurna çaldıran anne Ayşegül Biçer SABAH'a konuştu:
ASKER VE DAMAT OLACAK
Çok şükür Mustafa'mı PKK
'nın elinden söke söke aldım, darısı diğer anaların başına. Tüm anne ve babalar evlatlarıyla buluşuncaya, PKK bitinceye ve Kandil'in ismi silininceye kadar mücadele devam edecektir. Çünkü bu anneler ve babalar haklı olanı istiyor. İstemeye de devam edecek. Zafer anne ve babaların olacak.
Allah'ın izniyle oğlum hayatına yeniden başlıyor. Önce asker daha sonra damat olmak istiyor. Oğlumun hayallerinin gerçekleşmesi için elimden geleni yapacağım.
PKK ve onun siyasi kolu HDP virüs gibi her yerde. Üniversite ve sosyal medyada çok yaygınlar. Lise çağında boşlukta olan kişileri çok rahat kandırabiliyorlar. Video paylaşımları ile oğlumun aklını çelmişler. Gittiği 3. gün pişman olmuş dönmek istemiş. Zindanlara hapsetmişler. Dönmemesi için baskı yapılmış ve işkenceye maruz kalmış. Çocuğum 3.5 yıl kaçma yollarını denemiş. Beni televizyonda izlemiş. 'Anne sen hep bu mücadelenin sonu ya zafer ya ölüm olacak diyordun ya ben de ya başaracağım ya da öleceğim diyerek kaçtım' dedi. Ve oğluma kavuştum.
Kürt halkı
uyandı. İnsanların örgüte ve devlete karşı bakış açıları çok değişti. HDP'ye gittim. Akşama kadar Meclis
'te 'Biz Kürtlerin savunucusuyuz' diyorsunuz ya ben de 'Bugün sizin kapınızda kendi hakkımı istiyorum, doğurduğum evladımı istiyorum' dedim. Buna karşılık evimi yaktılar. Bize zulüm yaşattılar. Hayatımızı zindana çevirdiler.
Anayasa Mahkemesi
'ne sesleniyorum. Artık bunları görün. 234 aile çocuklarının kaçırılmasından sorumlu olarak HDP'yi gösteriyorsa bunlar bir an önce kapatılmalıdır.
'KORKMAYIN, SİZ DE BAŞARABİLİRSİNİZ'
BAŞKAN Erdoğan
tarafından da bir süre önce kabul edilen oğul Mustafa Biçer hainlerin elinden kurtulmak isteyen gençlere seslendi: "Korkmayın, ben başardım siz de başarabilirsiniz. Örgütte bize 'Eğer teslim olursanız Türk devleti
size işkence yapar. Sizi tutuklar, ailenizi ajanlaştırır. Size zulüm eder' diyorlardı. Güvenlik güçleri o kadar iyi davrandı ki bunu kelimelerle anlatamam. Dağda örgütün anlattığı yalanlara inanan çocuklar var. Ben inanmadım, annemin çığlıklarına kulak verdim ve aileme kavuştum."