Okudular... her şey değişti

Erzurum ispir
'de 2019'da 4 genç tarafından telefon bağımlılığını azaltmak ve kitap okuma sevgisini aşılamak maksadıyla herhangi bir dernek veya kuruluşa bağlı olmadan 'İspir Okuyor' adında bir ekip oluşturuldu. Gönüllü gençler 'Kitap oku, geleceğini doku' sloganı ile yola çıktı. Kısa zamanda ilçede birçok noktada insanların kitap okumasına olanak sağlayacak çalışmalara imza atıldı. Proje kapsamında bağışlanan kitaplar, her noktaya üzerine not yazılarak bırakılıp, okuyan kişinin kitabı tekrar özgür bırakması istendi. Bir yandan kitap bağış talebi kabul edilirken, diğer yandan da toplanan kitaplar İspir'in her sokak ve mahallesinde her köşe başına bırakılmaya başlandı. İnsanların kitap okuma alışkanlığını artırmak için yapılan bu proje çerçevesinde, kimi zaman evlerin balkon korkuluklarına, kimi zaman çeşme başlarına, kimi zaman da ağaç dallarına kitaplar bırakılıyor. Kitapların üzerine ulaşacağı kişi için yazılan notta "Merhaba; Ben özgür bir kitabım. Daha fazla okuyucuya ulaşabilmek için İspir'i geziyorum. Sen de beni okuduktan sonra tekrar özgür bırakırsan çok sevinirim" yazıyor.
HAYVANLARA YARDIM VE ÇEVRE TEMIZLIĞI
Kitap ile başlayan çalışmalar birçok sosyal çalışmayı da beraberinde getirdi, İlçede hayvanlara yardım ve çevre temizliği gibi projelerle büyük farkındalık oluşturuldu.