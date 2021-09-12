‘Önceliğimiz kaybın telafisi’

Milli
Eğitim Bakanı Mahmut Özer
, Kriter Dergisi
'ne değerlendirmelerde bulundu. Öğrencileri okuldan uzakta tutma lüksünün kalmadığının altını çizen Özer, salgın dolayısıyla yaşanan kaybın telafisinin kendileri için öncelikli bir konu olduğunu dile getirdi. Geçen yaz telafi eğitimi programları düzenlendiklerini ve başarılı bir şekilde uygulandığını dile getiren Özer, "Çocuklarımızın uzun bir süre okuldan uzak kaldıkları dikkate alındığında ek bazı tedbirler almamız zorunlu. Dezavantajlı okullara yönelik özel programlar başlatmıştık. Gerek pandemi dolayısıyla gerekse de tarihsel koşullar gereği, daha fazla desteklenmesi gereken okul ortamlarına ek destekler sağlamayı amaçladık. Geride kalan ve daha dezavantajlı olan öğrencilere daha fazla destek sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
'MÜFREDATI DEĞİŞTİRECEĞİZ'
Kovid-19 ve son dönemlerde yaşanan doğal afetlerle birlikte olağanüstü durumlara karşı daha hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Özer, "Afetlere hazırlık konusundaki müfredatımızı da gözden geçireceğiz. Küresel iklim koşulları
hakkında öğrencilerimizde bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Mühim olan öğrencilerde bir tutum değişikliğine gitmek ve eylemlerinde daha sorumlu davranmalarını sağlamak. Eğitimciler, bilim insanları ve AFAD
gibi ilgili kuruluşlarla çalışarak sürdürülebilir bir dünya için gerekli olan çevre okur yazarlığını müfredatımızla bütünleştireceğiz" dedi. ANKARA