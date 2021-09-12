Son dakika: Fatih gemisi, Sakarya Gaz Sahası’ndaki Türkali-5’te sondaja başladı!

540 MİLYAR DOĞAL GAZ KEŞFEDİLDİ

TPAO'nun Karadeniz'de, ultra derin denizde gerçekleştirdiği arama çalışmalarında bugüne kadar toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, deniz altında kurulacak doğal gaz üretim sistemi, Filyos kıyısında kurulacak bir işleme tesisi ve bu iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarından oluşuyor.