Bakan Abdulhamit Gül’den hakim ve savcı adaylarına nasihat

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Adalet Akademisi 25. Dönem Hakim ve Savcı Adaylarının Hazırlık Eğitimlerinin Açılış Programında yaptığı konuşmada, hakim ve savcı adaylarına seslenerek, "Aklınızı ve vicdanınızı sakın kiraya vermeyin. Meslek hayatınız boyunca insanların size güvendiği cübbenizi kimsenin önünde iliklemeyin. Anayasadan, hukuktan, adaletten şaşmayın. Bağımsızlığınıza ve tarafsızlığınıza gölge düşürmemek için sosyal ilişkilerinize ve kiminle göründüğünüze dikkat edin" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Türkiye Adalet Akademisi 25. Dönem Hâkim Ve Savcı Adaylarının Hazırlık Eğitimlerinin Açılış Programına katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Gül, hakim ve savcı adaylarına seslendi. Bakan Gül, hakim ve savcıların bağımsızlık ve tarafsızlığına gölge düşürmemesinin kesintisiz bir yükümlülük olduğunu belirterek, "Bu husus sosyal ilişkilerinizde, kiminle beraber göründüğünüzde, kiminle beraber yol yürüdüğünüze kadar hassas bir konudur. Sosyal medya da dahil olmak üzere her türlü mecralarda hakimlik savcılık mesleğine yakışır şekilde davranmanız gerekmektedir. Yarın mesleğe başladığınızda sizin kararlarınız ne kadar adil olursa olsun eğer sosyal ilişkilerinizde davaya baktığınız taraflarla sosyal ilişkileriniz ya da avukatlarla farklı yerlerde gözükmeniz sizin verdiğiniz adil karara gölge düşürür. Yükünüz ağır sorumluluğunuz büyüktür. Bir hakkı masum bir kişiye teslim etmeniz, haksızdan alıp haklıya teslim etmeniz, Allah razı olsun duası dünyada her şeyin üzerindedir. Masumun duasını almak dünyadaki en değerli şeydir" açıklamasını yaptı.



6 BİN 800 HAKİM SAVCIYA MESLEK İÇİ EĞİTİM VERİLECEK

Adalet Akademisinde bir yıl uygulanan eğitim süresini 2 yıla çıkarttıklarını kaydeden Bakan Gül, "Adalet Akademimizi yeniden yapılandırdık. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından hakim savcılarımızın hizmet içi eğitimlerinin de terfide dikkate alınacağı ilke olarak belirlendi. Hizmet içi eğitimde 3 yılı doldurmayan hakim ve savcılarımıza eğitim faaliyetleri yapılmakta. Bu yıl sonuna kadar 6 bin 800 hakim ve savcımıza meslek içi eğitim verilecek" diye konuştu.

ADLİYE STAJLARI STAJ EĞİTİM MERKEZLERİNDE YAPILACAK

Hakim ve savcı yardımcılığı konusunda çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Bakan Gül, "Uzmanlaşma konusunda yeniliklerimizi sürdüreceğiz. Meslek öncesi eğitime yeni bir kurumsal model getirmeyi planlıyoruz. Adaylık döneminde adliye stajlarının, staj eğitim merkezleri olarak belirlenen adliyelerde yapılmasını planlıyoruz. İnsan hakları, eğitim müfredatımızın en temel başlıklarındandır. Bu konuda da çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

AKLINIZI VİCDANINIZI KİRAYA VERMEYİN

Hakim ve savcı adaylarına seslenen Bakan Gül, "Adaletin asıl tecelligahı koca koca binalar değil sizin temiz vicdanınız, aklınızdır" diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aklınızı, vicdanınızı asla kimseye kiraya vermeyin. Meslek hayatınız boyunca insanların size güvendiği cübbesini kimsenin önünde iliklemez bu yargı mensubu, bu hakim, bu savcı kimsenin önünde eğilmez, anayasadan, hukuktan, adaletten şaşmaz diye bu inancı ömrünüz boyunca göğsünüzde bir madalya gibi taşıyın. Sizlerde bu temiz kalp ve vicdan olduğuna sonsuz inanıyoruz."

GEREKÇELİ KARAR VURGUSU

Hakim ve savcı adaylarına gerekçeli karar vurgusunda bulunan Bakan Gül, "Gerekçeli karar bizim eylem planımızda da çok önemli bir başlıktır. Gerekçeli karar yazılmadığı için bozulan her karardan dolayı Hakimler ve Savcılar Kurulu o hakim veya savcıyla ilgili eğitime alacak ve terfide de bunları dikkate alacaktır. Gerekçeli karar önümüzdeki dönem bizim çok önem vereceğimiz temel başlıklardan biridir" dedi.