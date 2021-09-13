Sağlık çalışanlarına ücretsiz park ve ulaşım kararı veto edildi! Göksu’dan İBB Başkanı İmamoğlu’na tepki

"ONA HARCADIĞINIZ PARAYLA KAÇ BİN SAĞLIK ÇALIŞANIMIZA BU HİZMET SUNULABİLİRDİ"

Açıklamalarına devam eden Göksu, "Sağlık çalışanlarımızın ortaya koyduğu fedakârlık karşısında devam etmesini istediğimiz bu mütevazı jeste neden karşı çıktılar, bilemiyorum. Bunun izahı var mıdır bilmiyorum? Eğer, mesele bütçe ise o zaman şunu sormak istiyorum; sırf bir maç yapmak için Haliç'in ortasına koyduğunuz devasa tenis kortu daha mı acil ve önemliydi? Ona harcadığınız parayla, kaç bin sağlık çalışanımıza bu hizmet sunulabilirdi? Sizin yoldaşlarınızdan olan ve her konuda açıklama yapan Türk Tabibler Birliği ve İstanbul Tabibler Odası'nın hiç sesi çıkmadı. Yoldaşları yapıyor ya, doğrudan sağlıkçılarla ilgili olan bu konuda neden açıklama yapmadı?" diye konuştu.