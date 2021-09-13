Tek ortak yönleri Erdoğan karşıtlığı

Millet İttifakı
'nı analiz eden AK Parti kurmayları, CHP, İYİ Parti
ve HDP
'nin tek ve nihai amacının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
karşıtlığı, birleşenlerinin ise gerilim, yalan, iftira ve dezerformasyon siyaseti olduğu tespitinde bulundu. AK Parti, son günlerde Cumhurbaşkanlığı adayını belirleme konusunda karşı karşıya gelen Millet İttifakı ortaklarını masaya yatırdı. Son tartışmalar ışığında yapılan değerlendirmede öne çıkan başlıklar şöyle:
Millet İttifakı'nın yetkili isimleri birbirlerine karşı sertlik dozunun yükseldiği bir iklime girdi.
İttifakın tek ve nihai amacı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı. Topluma yönelik hiçbir gelecek projeksiyonu çizemiyor.
Cumhurbaşkanı ve hükümet karşıtlığı ile parlamenter
sisteme dönüş arzusundan başka ortak noktaları yok.
Parlamenter sistemle ilgili somut bir metin ortaya koyamadılar.
Aralarında öne çıkan güçlü bir lider olmadığı için herhangi bir ortak aday belirleyemiyorlar. Bundan dolayı ideolojik anlaşmazlıkları yanında aday bilmecesinin de çözülemediği mevcut atmosferin dışına çıkamıyorlar.
Ortak paydaları bulunmayan Millet İttifakı'nın bileşenleri; sürekli olarak gerilim, yalan, iftira ve dezenformasyon siyaseti ile karşıtlığı diri tutmaya çalışmaktır. Muhalefetteki yoğun erken seçim arzusunun ise tek sebebi budur.
HDP'DEN ÇEKİNİYORLAR
AK Partı'nin
analizinde, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
seçim sonrası bir ittifakı değil seçim öncesi bir ittifakı gerekli kılmaktadır. Denklemin yolun başında kurulması esastır. Birbirine zıt ideolojideki partilerden oluşan Millet İttifakı'ndaki bunca belirsizliğin böylesine belirgin olmasındaki esas sebeplerden biri budur. Parti tabanları, kendi fikirlerini ittifaka hâkim kılmaya çalışmakta, bu da parti liderlerini zor durumda bırakmaktadır. Partiler kritik konular etrafında gündeme bir fikir getirememekte, ittifak ortağı veya parti içi hiziplerin harekete geçmesinden çekinilmektedir. Terör örgütü PKK ile mücadelede Millet İttifakı'nın nasıl bir yol izleyeceği, HDP'den çekinilmesi nedeniyle hâlâ belirsizliğini korumaktadır" ifadeleri yer aldı.
MİLLET İTTİFAKI DİKİŞ TUTMUYOR
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı
'nın, "Kemal Bey
son dönemde sürekli tekil konuşuyor, madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu?" çıkışı Millet İttifakı ortaklarının arasına bomba gibi düşerken bir çatlak ses de HDP'den geldi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan
, "Millet İttifakı'nın idealleriyle belli bir noktalarda buluşabiliriz. Ne diyorlar? Demokratik parlamenter sisteme dönmek. Bu konuda biz de aynı şeyi söylüyoruz. Ama HDP bundan çok daha ötesini ifade ediyor. Çok daha radikal bir demokrasi anlayışı var. Ve bu anlayışı da Millet İttifakı'nın tam olarak karşıladığını düşünmüyoruz. O yüzden biz kendi yolumuza gideceğiz" dedi. Temmuz ayında İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ve CHP'li milletvekili Cihangir İslam, Twitter'da birbirine girmişti. Saadet Partisi'nden istifa edip, CHP'ye geçen İslam, Türkkan'ın "Suriyeliler yetmedi, şimdi de Afganlılar. Yol geçen hanı mı burası?" paylaşımının altına "'Makedonyalı Lütfü' diye bir imza atmalıydınız" yanıtı verince aralarında laf dalaşı yaşanmıştı. Haziran ayında ise ittifak ortakları arasındaki ipler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Ortak aday belirlemede HDP olmasın" açıklamasıyla gerilmişti. ANKARA