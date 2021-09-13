Teröristlerin Yüksekova’da mühimmat deposu imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik Yüksekova ilçesi kırsalında operasyon başlatıldı. Jandarma komando ile Jandarma Özel Harekat Timleri ve özel eğitimli köpeklerin de katıldığı operasyonda, teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı 3 ayrı sığınak bulundu. Bombalı tuzak ihtimali üzerine alınan güvenlik önlemlerinin ardından sığınaklarda yapılan aramalarda, 100 kilogram amonyum nitrat, 3 adet 60 milimetre havan mühimmatı, 4 adet el bombası, 13 adet Doçka mühimmatı, 24 adet uçaksavar mühimmatı, 88 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği mühimmatı, 6 adet uçaksavar boş kovanı, 114 adet Bixi mühimmatı, 16 adet M-16 Piyade Tüfeği mühimmatı, 12 adet HK 33 mühimmatı, 14 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği şarjörü, 1 adet M-16 Piyade Tüfeği şarjörü, 1 adet Doçka alev gizleyeni,1 adet Doçka sehpası, 1 adet sevk fişeği, 1 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği gaz pistonu, 2 adet aydınlatma fişeği, 1 adet havan nişangahı, 1 adet sinyal güçlendirici, 1 adet akü, 41 adet tüp, 1 adet transistör, 1 adet kelepçe, 47 top elektrik kablosu, 44 adet ilaç,18 adet serum iğnesi, 30 çift ayakkabı, 4 adet jelikan bidon, 1 adet boş şırınga, 1 adet bit ilacı, 4 adet böcek ilacı, 1 adet yelek, 1 top çamaşır ipi ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

PENÇE HAREKATI'NDA PKK'YA DARBE

Bu arada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde başlatılan operasyonlar da devam ediyor. Pençe-Şimşek bölgesindeki operasyonlarda teröristlere ait sığınaklar bulunarak imha edilirken, hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.