Türeci ve Şahin’in ısrarı aşıyı kurtardı

İlaç devi Pfizer yetkililerinin, koronavirüs pandemisinin kısa sürede sona ereceğini düşündükleri için aşı üretmeyi ilk etapta reddettikleri ortaya çıktı. Aşının geliştirilmesi Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin 'in ısrarıyla gerçekleşti. İngiliz The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, dünyaca ünlü ilaç devi Pfizer, koronavirüsün kısa sürede etkisinin azalarak yok olacağını düşündü. Bu nedenle şirketin, Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in kendi şirketleri BioNTech ile işbirliği yaparak aşı üretme teklifini geri çevirdiği ortaya çıktı. Pfizer'in virüs Ocak 2020'de tüm dünyada hızla yayılmaya başlamışken ikiliye, "Bu iş yürümeyecek" dedikleri belirtildi. O dönem mRNA teknolojisi, Pfizer'in başkan yardımcısı ve baş bilim sorumlusu olan Dr. Phil Dormitzer tarafından "fazla deneysel" bulundu. Dormitzer, Sars ve Mers salgınları gibi Covid-19'un da kontrol altına alınacağını zannettiğini belirtti. Dr. Şahin ise, aklında pandeminin nasıl son bulacağına dair ayrıntılı bir fikrinin olduğunu fakat Dr. Dormitzer'in yaklaşımını da tamamen akla yatkın bulduğunu söyledi. Dr. Şahin, "Phil'e telefon ettikten sonra bir an düşündüm ve 'Birkaç hafta içinde onu tekrar arayalım' dedim" diye konuştu. Pfizer yetkililerinin fikrini değiştirmek için zamanla yarışan Türeci ve Şahin, bir ay sonra şirketi ikna ederek anlaşmayı imzaladı. Türeci ve Şahin'in 85 milyar dolar (yaklaşık 720 milyar TL) değerindeki şirketi BioNTech'in Pfizer işbirliğiyle geliştirdikleri 1.4 milyar doz koronavirüs aşısı 120'den fazla ülkeye gönderildi.UĞUR Şahin ve Özlem Türeci aşı geliştirme çalışmalarını anlattığı " Projekt Lightspeed " isimli kitabın tanıtım toplantısında gündelik yaşamıyla ilgili de renkli ipuçları verdi. Uğur Şahin, "Bilimsel çalışma yapmaktan TV izlemeye, ya da aracınızla gezmeye fırsat buluyormusunuz?" sorusuna "Ehliyetim yok. Çünkü ben trafikte zaman harcamak istemiyorum. Gideceğim yere bisikletimle giderim. Evimde TV yok, buna ihtiyaç duymuyorum" dedi.MAINZ