‘Aklınızı ve vicdanınızı kiraya vermeyin’

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, Türkiye Adalet Akademisi
25. Dönem Hâkim ve Savcı Adaylarının Hazırlık Eğitimlerinin Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, hâkim ve savcı adaylarına tavsiyelerde bulundu. "Adaletin asıl tecelligahı koca koca binalar değil sizin temiz vicdanınız, aklınızdır" diyen Bakan Gül, "Aklınızı, vicdanınızı asla kimseye kiraya vermeyin. Meslek hayatınız boyunca cübbesini kimsenin önünde iliklemeyen bu yargı mensubu, bu hâkim, bu savcı kimsenin önünde eğilmez. Anayasa'dan, hukuktan, adaletten şaşmaz inancınızı ömrünüz boyunca göğsünüzde bir madalya gibi taşıyın. Sizlerde bu temiz kalp ve vicdan olduğuna sonsuz inanıyoruz" dedi. Bakan Gül, hâkim ve savcıların bağımsızlık ve tarafsızlığına gölge düşürmemesinin kesintisiz bir yükümlülük olduğunu belirterek, "Sosyal medya da dahil olmak üzere her türlü mecralarda hâkimlik, savcılık mesleğine yakışır şekilde davranmanız gerekmektedir" diye konuştu.