‘İktidarını darbelere borçlu olmak CHP’nin geleneğinde var’

AK
Parti Sözcüsü Ömer Çelik
, CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun 12 Eylül darbesinin
yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamaya tepki göstererek, iktidarını darbelere borçlu olmanın CHP'nin geleneğinde bulunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığındaki AK Parti
MYK toplantısı devam ederken açıklamalarda bulunan Çelik, şunları kaydetti:
Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'ye söz ederek ifade kullanması trajik. 15 Temmuz
'da ne oldu? FETÖ
, TBMM
'yi bombaladı. Sayın Cumhurbaşkanımızı öldürmek için harekete geçti. Kılıçdaroğlu ne yaptı? Evinde oturup olan biteni izledi. Peki AK Parti'ye kapatma davaları konuşulduğunda ne söylüyordu CHP'liler? Hangi konuda demokratikleşme standartlarını iyileştirecek olsanız onlar karşı çıkıyorlar. İktidarını darbelere borçlu olmak bizim geleneğimizde yoktur, onların geleneğinde vardır.
(Yeni anayasa
) Laiklik prensibinin korunması gerektiğini düşünüyoruz. Hiçbir şekilde laikliğin anayasadan çıkmasını istemiyoruz. AK Parti göreve geldiği ilk andan itibaren laiklik prensibini korumuştur.
(Edremit'teki skandal görüntü) Bu kadar vahşi bir şey olabilir mi? Utanç verici bir şey olabilir mi? Sürekli olarak kadınların başka ideolojik nesnesinin çatışması olarak kullanılması hastalıklı bir düşüncedir.