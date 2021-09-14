Kum Zambakları Karadeniz’de korunmuyor mu?

Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından dünya genelinde koruma altında bulunan ve sahillerde yetişen Kum Zambakları sürgün vermeye başladı. Muğla sahil şeridinde Datça ve Sarıgerme'de sonbaharda çıkan Kum Zambakları sahilleri süslemeye başladı. Datça Gebekum sahilini süsleyen kum zambakları bölgedeki işletmeler tarafından koruma altına alındı. Sahile kum zambakları ile ilgili bilgilendirici ağaç levhalar dikildi. Nesli tükenme tehlikesinde olan Kum Zambaklarının, taşınması, soğanlarının toplanması, yurt dışına çıkarılması yasaklandığı ve koparılmasının cezasının 80 bin lira civarı olduğu öğrenildi.

EGE KORUNUYOR KARADENİZ'DE İNEKLER YİYOR

Ege, Akdeniz ve Orta Karadeniz sahil bandında doğal olarak yetişen Kum Zambağı, görenlerin ilgisini çekti. Kum Zambakları, 2016 yılında yapılan araştırmalarda nesli dünyada giderek azalan ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alındı. Ege Bölgesi sahil bandında da koruma altına alına koparan ve soğanını yurt dışına çıkarılması yasak olan ayrıca cezai yaptırım uygulanan Kum Zambağı'nın Orta Karadeniz'de yetiştiği sahillerde inekler otladı. Samsun Çarşamba ve Ordu üye sahil de bitkilerin sürgün verdiği görüldü. SABAH söz konusu bölgelerde ineklerin otladığını görüntüledi.